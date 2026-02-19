Péter Szijjártó: Ungaria are loc în Consiliul pentru Pace atât prin principiile, cât şi prin interesele sale

Budapesta, joi, 19 februarie 2026 (MTI) - Ungaria are loc în Consiliul pentru Pace atât prin principiile, cât şi prin interesele sale, deoarece această iniţiativă poate depăşi situaţia din Gaza şi poate fi utilă şi pentru soluţionarea războiului din Ucraina vecină, întrucât în prezent nu există o opţiune mai bună decât eforturile de pace ale lui Donald Trump - a declarat, joi, la Washington, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar, ministrul a afirmat, după sosirea delegaţiei guvernamentale ungare, că se conturează o nouă ordine mondială, bazată mai mult pe relaţii bilaterale, cooperare interguvernamentală şi contacte personale, iar crearea Consiliului pentru Pace, la iniţiativa preşedintelui american, reprezintă un semn concret al acestui proces.

Şeful diplomaţiei ungare a arătat că eforturile de pace ale lui Donald Trump aduc speranţa soluţionării prin mijloace diplomatice a conflictelor armate din lume, exemplu fiind Acordurile Abraham din anul 2020, care, după decenii de eşecuri, au dus la normalizarea relaţiilor dintre Israel şi mai multe state arabe.

În acest context, Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria aderă la Consiliul pentru Pace nu doar pentru că susţine cauza păcii prin principiile şi valorile sale, ci şi pentru că, în vecinătatea directă a războiului din Ucraina, aceasta este şi o chestiune de interes practic, iniţiativa putând depăşi situaţia din Gaza.

Totodată, consideră eronate concepţiile europene potrivit cărora războiul din Ucraina poate fi încheiat pe câmpul de luptă şi a afirmat că Donald Trump reprezintă singura speranţă pentru revenirea păcii.

Ministrul a abordat şi problema opriririi tranzitului prin conducta de ţiţei „Prietenia” şi a subliniat că Ucraina a început „un şantaj politic” împotriva Ungariei, încercând să-şi impună solicitările prin crearea unei situaţii de urgenţă în aprovizionare.

Acesta a menţionat că Guvernul ungar a făcut tot posibilul pentru prevenirea crizei şi că, dacă Uniunea Europeană ar funcţiona eficient, ar trebui să acţioneze în sprijinul Ungariei şi Slovaciei, iar Comisia Europeană ar trebui să ceară Kievului încetarea şantajului politic.

Politicianul de la Budapesta a adăugat că, în prezent, Comisia Europeană este mai degrabă „Comisia Ucrainei”, reprezentând în principal interesele ucrainene, în acest caz chiar şi în detrimentul unor state membre ale UE.

„Facem totul în Ungaria pentru ca aprovizionarea să rămână continuă. Aprovizionarea cu combustibil şi energie este sigură, compania MOL a comandat transporturi maritime care vor ajunge la începutul lui martie în portul din Croaţia, de unde pot fi aduse în Ungaria în cinci-zece zile. Practic va fi folosită doar o mică parte din rezervele strategice”, a explicat Péter Szijjártó.

De asemenea, acesta a mai arătat că, deşi vizita la Budapesta şi Bratislava a secretarului de stat american Marco Rubio demonstrează modul în care Statele Unite privesc Europa Centrală, această problemă ar trebui tratată nu de Washington, ci de Bruxelles – se mai arată în comunicat.