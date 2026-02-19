Judeţele din Ţinutul Secuiesc se prezintă cu un stand comun la cea de-a 48-a Expoziţie de Turism din Budapesta

Cluj-Napoca, joi, 19 februarie 2026 (MTI) - Ţinutul Secuiesc va avea un stand propriu la cea de-a 48-a Expoziţie de Turism care se desfăşoară în perioada 19 - 22 februarie, la Budapesta, unde cele trei judeţe secuieşti se prezintă în comun - se arată într-un comunicat remis, miercuri, de Consiliul Judeţean Harghita.

Potrivit documentului, la standul realizat împreună cu judeţele Covasna şi Mureş, judeţul Harghita este reprezentat de echipa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, precum şi de Centrul Memorial al Grănicerilor Secui din Frumoasa. Acestea oferă o imagine de ansamblu asupra ofertei turistice a judeţului, evidenţiind valorile naturale ale regiunii, patrimoniul cultural, posibilităţile de agrement activ şi gastronomia în dezvoltare.

La ediţia din acest an accentul va fi pe gastronomie, în contextul în care judeţul Harghita a obţinut titlul de Regiune Gastronomică a Europei 2027. Distincţia implică şi responsabilitatea dezvoltării şi promovării coordonate a produselor locale, gusturilor tradiţionale, materiilor prime artizanale şi serviciilor de ospitalitate de calitate – se mai arată în document.

În cadrul prezentării de la Budapesta vor fi puse în valoare locurile gastronomice, producătorii şi evenimentele care prefigurează programul anului tematic dedicat gastronomiei.

Un element central al standului îl reprezintă şi Centrul Memorial al Grănicerilor Secui din Frumoasa, important punct de vizitare cu rol identitar şi istoric.

Vizitatorii vor primi informaţii şi despre alte obiective culturale şi naturale din judeţ, iar la stand vor fi disponibile materiale turistice, revista „Székely Konyha és Kert (Bucătăria şi Grădina Secuiască) şi prezentări gastronomice.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Barna Botond Bíró, a subliniat că participarea la Budapesta oferă ocazia publicului din Ungaria să cunoască direct oferta regiunii.

„Este important pentru noi să ne adresăm personal acelor familii, excursionişti şi turişti aflaţi în căutare de experienţe culturale care ar alege ca destinaţie Ţinutul Secuiesc” – citează comunicatul declaraţia preşedintelui Consiliului Judeţean.

Károly Szabó, directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, a adăugat că sectorul HoReCa din zonă traversează o dezvoltare semnificativă, astfel încât valorile tradiţionale şi oferta modernă pot fi redescoperite.