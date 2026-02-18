Péter Szijjártó: Ungaria şi Slovacia s-au adresat Comisiei Europene în problema tranzitului de ţiţei prin Croaţia

Budapesta, miercuri, 18 februarie 2026 (MTI) - Ungaria şi Slovacia s-au adresat Comisiei Europene în vederea aplicării regulii, care permite celor două ţări să achiziţioneze ţiţei rusesc şi pe cale maritimă în cazul în care livrările prin intermediul oleoducturilor devin imposibile - a comunicat, potrivit informaţiilor furnizate de minister, miercuri la Budapesta Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Şeful diplomaţiei maghiare a informat că preşedintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a decis „din motive politice” că nu se vor relua livrările de ţiţei în direcţia Ungariei, încercând astfel să ajute partidul de opoziţie Tisza în contextul viitoarelor alegeri parlamentare.

„Preşedintele ucrainean intenţionează să creeze o criză a aprovizionării cu ţiţei în Ungaria, dar guvernul maghiar este pregătit pentru astfel de situaţii. Vom asigura aprovizionarea stabilă a ţării cu ţiţei, aprovizionarea cu combustibil a staţiilor de alimentare cu carburanţi şi continuarea politicii de reducere a valorii facturilor de utilităţi publice” – a precizat el.

„Ungaria dispune de rezerve suficiente pentru mai mult de trei luni. Totodată, facem uz de reglementarea Uniunii Europene care permite Ungariei şi Slovaciei să achiziţioneze ţiţei rusesc pe cale maritimă în cazul în care livrările prin intermediul oleoducturilor se lovesc de piedici” – a accentuat Péter Szijjártó.

El a anunţat că – în consecinţă – el şi colegul său slovac, Juraj Blanár, au trimis o scrisoare comună Comisiei Europene, mai precis: comisarului pentru energie şi locuinţe.

În scrisoare, cei doi miniştri au semnalat că Ucraina a oprit livrările de ţiţei din motive politice şi, prin urmare, au solicitat respectarea şi aplicarea reglementării comunitare în virtutea căreia Ungariei şi Slovaciei le este permis să achiziţioneze ţiţei rusesc şi pe cale maritimă.

„Am adresat o solicitare corespunzătoare şi croaţilor, deoarece ţiţeiul achiziţionat pe cale maritimă poate fi transportat către Ungaria prin Croaţia” – a precizat diplomatul maghiar.

„Compania petrolieră MOL a comandat deja primele cantităţi, care sunt deja pe drum. Acestea vor ajunge în portul croat practic la începutul lunii martie, de unde transportarea ţiţeiului către rafinăriile din Ungaria şi Slovacia va dura între cinci şi zece zile” – a adăugat el.