Péter Szijjártó: Livrările de motorină către Ucraina au fost suspendate

Budapesta, miercuri, 18 februarie 2026 (MTI) - Livrările de motorină dinspre Ungaria către Ucraina au fost suspendate şi nu vor fi reluate până când Kievul nu va restabili tranzitul de ţiţei către Ungaria prin intermediul oleoductului Prietenia - a anunţat, potrivit informaţiilor furnizate de minister, miercuri la Budapesta Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Cu ocazia conferinţei de presă organizate ulterior şedinţei de guvern, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că membrii cabinetului au analizat situaţia survenită după data de 27 ianuarie, când – ca şi consecinţă a deciziei politice luate de Ucraina – livrările de ţiţei prin intermediul oleoductului Prietenia au fost sistate, fără să fi fost reluate în ciuda tuturor asigurărilor şi promisiunilor; cu toate că, în lumina informaţiilor disponibile, operaţiunea ar fi pe deplin posibilă din punct de vedere tehnic.

El a opinat că măsura reprezintă „şantaj politic” la adresa Ungariei şi are ca scop forţarea ţării să cedeze solicitărilor Kievului, adică: guvernul maghiar să finanţeze războiul trimiţând banii cetăţenilor maghiari în Ucraina şi să fie de acord cu aderarea ei la Uniunea Europeană.

Péter Szijjártó a accentuat că Ungaria joacă un rol extrem de important în securitatea aprovizionării cu resurse de energie a Ucrainei: cantităţi semnificative de energie electrică, gaze naturale şi motorină fiind exportate sau tranzitate de către Ungaria spre ţara vecină.

„Aş dori să vă informez că livrările de motorină către Ucraina au fost suspendate. Iar aceste livrări de motorină către Ucraina nu vor fi reluate până când ucrainenii nu vor reporni livrările de ţiţei către Ungaria prin intermediul oleoductului Prietenia” – a anunţat el.

Ministrul a explicat că guvernul maghiar a luat toate măsurile necesare pentru a asigura aprovizionarea Ungariei cu ţiţei, garantând astfel aprovizionarea cu resurse de energie şi continuarea politicii de reducere a valorii facturilor de utilităţi publice.

„Dispunem de rezerve suficiente, mai precis: suficiente pentru mai mult de trei luni, iar procesul decizional privind utilizarea unei părţi a acestei rezerve a fost demarat deja” – a punctat el.

În plus, a reamintit că a trimis o scrisoare – semnată şi de colegul său slovac – Comisiei Europene prin care cei doi miniştri au semnalat că ţările lor vor face uz de posibilitatea achiziţionării ţiţeiului rusesc pe cale maritimă, opţiune rezervată pentru cazurile în care importurile de ţiţei rusesc prin oleoducturi devin imposibile.

Diplomatul maghiar a atras atenţia că respectiva posibilitate este stipulată de către o reglementare comunitară cu caracter obligatoriu, care se aplică şi Croaţiei. În consecinţă, compania petrolieră MOL a şi comandat deja cantitatea necesară de ţiţei pentru a fi transportată pe cale maritimă, ceea ce echivalează cu probabila disponibilitate a acestei cantităţi de ţiţei la jumătatea lunii martie.

„Deci, aş dori să accentuez încă o dată că nici aprovizionarea cu combustibili şi nici aprovizionarea cu resurse de energie a Ungariei nu au fost periclitată, chiar dacă Ucraina ne şantajează politic” – a conchis el.