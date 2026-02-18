Câini salvaţi vor fi mutaţi în institutele penale din Ungaria

Budapesta, miercuri, 18 februarie 2026 (MTI) - Programul A doua şansă, implementat în cooperare de către Fundaţia "Cauza Noastră Comună: Protecţia Animalelor" şi Comandamentul Naţional al Institutelor Penale (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága - BVOP), respectiv cu sprijinul lui Péter Ovádi, comisarul guvernamental pentru protecţia animalelor, a intrat în faza decisivă. În cadrul iniţiativei, care combină obiective de protecţie a animalelor şi de reintegrare în societate a deţinuţilor, pregătirea teoretică şi practică a participanţilor a fost finalizată cu succes zilele trecute în institutele penale din municipiul Veszprém şi oraşul Tiszalök. Câte cinci câini salvaţi vor putea fi mutaţi aici la începutul lunii martie - au informat miercuri membrii fundaţiei agenţia maghiară de presă MTI.

Potrivit comunicatului, proiectul maghiar – implementat pe baza modelelor internaţionale – se bazează pe recunoaşterea faptului că „există întâlniri care au puterea de a schimba destine de ambele părţi ale gratiilor”.

Mutarea câinilor fără stăpân în institutele penale nu înseamnă doar plasament în sens fizic, ci începutul unui proces de reabilitare elaborat în mod conştient şi clădit pe fundamente emoţionale profunde atât în privinţa animalelor, cât şi a persoanelor care vor avea grijă de ele – au explicat semnatarii.

Ei au adăugat că scopul programului este facilitarea reciprocă a reabilitării câinilor salvaţi, care vor fi mutaţi în institutele penale, şi a deţinuţilor, care vor avea grijă de patrupede.

În timpul pregătirii, deţinuţii au învăţat cu ajutorul specialiştilor fundamentele de care fac uz stăpânii responsabili de câini, tehnicile de educare şi socializare, precum şi cunoştinţele necesare referitoare la satisfacerea nevoilor animalelor.

Numai deţinuţi, care au demonstrat că sunt potrivite ca persoane, au arătat motivaţie adecvată şi au corespuns pe deplin criteriilor profesionale stricte stabilite de psihologi, au fost acceptaţi în program – se arată în comunicatul, care mai adăugă că pasul următor finalizării fazei de instruire, va fi selectarea şi plasarea câinilor salvaţi.

Conform aşteptărilor, patrupedele selectate de la Centrul de Competenţe de Protecţia Animalelor „Pumi” din Veszprém îşi vor ocupa locurile în facilităţile amenajate la institutele penale la începutul lunii martie 2026, unde prezenţa umană continuă şi dresajul îi vor ajuta să se dezvolte – scriu semnatarii.