Péter Szijjártó: Oleoductul "Adria" ar putea fi folosit, în sfârşit, pentru scopul pentru care a fost construit

Budapesta, marţi, 17 februarie 2026 (MTI) - Ungaria nu solicită vreun favor Croaţiei atunci când cere permiterea transportului ţiţeiului rusesc prin Oleoductul "Adria", deoarece aceasta reprezintă o obligaţie a Uniunii Europene în cazul în care tranzitul prin conducte devine dificil sau imposibil - a declarat, marţi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului remis de MAE Ungar.

Ministrul a precizat că, în timp ce Ucraina, din motive politice, nu permite în prezent, transportul ţiţeiului prin conducta „Prietenia”, normele Uniunii Europene prevăd clar că, dacă tranzitul prin conducte devine imposibil pentru Ungaria şi Slovacia, cele două ţări pot achiziţiona ţiţei rusesc şi pe cale maritimă.

„De aceea, împreună cu slovacii, am cerut Guvernului croat ca, acţionând în conformitate cu regulile europene obligatorii care i se aplică, să permită transportul ţiţeiului rusesc prin oleoductul croat”, a subliniat şeful diplomaţiei ungare.

„Astfel, oleoductul +Adria+ ar putea fi folosit, în sfârşit, pentru scopul pentru care a fost construit, şi anume ca o conductă complementară celei principale care vine din Est”, a adăugat ministrul.

Oleoductul „Adria”, în sine, ca infrastructură complementară, nu este capabil să asigure integral aprovizionarea Ungariei şi Slovaciei, dar este adecvat pentru rolul pentru care a fost creat, acela de a înlocui temporar transportul din est în situaţii în care acesta devine dificil sau imposibil, a explicat Péter Szijjártó.

„Prin urmare, le cerem croaţilor, pe de o parte, să nu amestece diferite dimensiuni în comunicare şi, pe de altă parte, să se comporte în conformitate cu regulile europene obligatorii care li se aplică”, a concluzionat ministrul.