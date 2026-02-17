MOL iniţiază eliberarea rezervelor strategice de petrol pentru a menţine securitatea aprovizionării în regiune

Budapesta, marţi, 17 februarie 2026 (MTI) - Grupul MOL a contactat Ministerul Energiei pentru a elibera rezervele strategice de petrol, după ce, începând cu 27 ianuarie 2026, nu s-a mai primit ţiţei prin conducta Prietenia. Prin aceste măsuri, grupul va asigura menţinerea securităţii aprovizionării în regiune - a comunicat luni compania agenţiei ungare de presă MTI.

Conform informării, din 27 ianuarie 2026 nu mai soseşte petrol în Ungaria şi Slovacia prin conducta Prietenia. Pentru a compensa cantităţile pierdute, MOL a început să aprovizioneze rafinăriile sale cu petrol pe cale maritimă. Datorită timpului de tranzit mai lung al transportului maritim, această rută de aprovizionare este stabilită treptat, primele transporturi fiind aşteptate să sosească în portul Omišalj din Croaţia la începutul lunii martie, de unde va mai dura încă 5-12 zile până când petrolul va ajunge la rafinăriile grupului Mol.

Comunicatul subliniază că, dacă transporturile din est nu vor fi reluate în zilele următoare, ar putea fi necesară eliberarea a aproximativ 250 000 de tone din rezervele strategice de petrol din Ungaria în prima etapă. În acest scop, MOL a contactat Ministerul Energiei din Ungaria, iniţiind eliberarea rezervelor strategice de ţiţei.

Comunicatul adaugă că s-a stabilit, de asemenea, un contact strâns cu guvernul slovac pentru ca ţara să poată răspunde rapid la situaţie. În conformitate cu reglementările Uniunii Europene, ambele ţări dispun de rezerve suficiente de petrol şi combustibil pentru aproximativ 90 de zile.

Situaţia actuală nu ameninţă aprovizionarea cu combustibil, piaţa funcţionează fără probleme, iar MOL îşi continuă activitatea în condiţii normale.

Compania monitorizează constant situaţia şi va furniza informaţii cu privire la orice evoluţie semnificativă – se arată în comunicat.