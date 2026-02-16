Viktor Orbán: A început o epocă de glorie în relaţiile americano-maghiare (Partea I)

Budapesta, luni, 16 februarie 2026 (MTI) - A început o epocă de glorie în relaţiile dintre Statele Unite şi Ungaria - a afirmat luni prim-ministrul ungar la Budapesta, cu ocazia conferinţei de presă ţinute împreună cu secretarul de stat american Marco Rubio, ulterior semnării acordului de cooperare nucleară dintre cele două ţări. Viktor Orbán a precizat că Ungaria sprijină eforturile de pace depuse de Statele Unite în privinţa Ucrainei.

Şeful guvernului maghiar a evidenţiat că relaţiile dintre cele două naţiuni nu au atins încă niciodată actualul nivel înalt, respectiv nu au fost atât de echilibrate şi ghidate de bune intenţii.

El a reamintit că, începând din ianuarie anul trecut, au fost aprobate 17 investiţii americane în Ungaria, ceea ce reprezintă un record pentru ultimii zece ani. Maghiarii pot călători din nou în Statele Unite fără viză – a semnalat el – mulţumindu-i lui Marco Rubio pentru această posibilitate.

Ungaria a fost invitată să se alăture nou-înfiinţatului Consiliu de Pace, care se va forma săptămâna aceasta la Washington – a spus premierul maghiar -, adăugând că el va reprezenta Ungaria.

În plus, în domeniul resurselor de energie, au fost semnate acorduri de importanţă majoră privind ţiţeiul, gazele naturale şi energia nucleară. Aceste acorduri – alături de derogarea acordată Ungariei, care permite utilizarea gazelor naturale şi a ţiţeiului rusesc pe teritoriul ţării – vor contribui la garantarea securităţii aprovizionării cu resurse de energie a Ungariei şi la posibilitatea de a furniza energie extrem de ieftină, în comparaţie internaţională, gospodăriilor şi industriei maghiare – a spus Viktor Orbán.

Prim-ministrul a semnalat că, în cadrul discuţiilor sale cu Marco Rubio, pe care le-a descris ca fiind „cordiale, prietenoase şi serioase”, au discutat şi despre maniera în care compania petrolieră cu capital preponderent maghiar MOL ar putea achiziţiona rafinăria de ţiţei din Serbia, exploatată de compania petrolieră NIS (Naftna Industrija Srbije).

Viktor Orbán a semnalat că Ungaria sprijină eforturile de pace depuse de Statele Unite în privinţa Ucrainei.

El a spus că actualul preşedinte al SUA a făcut cel mai mult pe planul politicii internaţionale pentru a obţine pacea în războiul ruso-ucrainean.

Şeful guvernului maghiar a precizat că Ungaria este în continuare pregătită ca Budapesta să găzduiască summit-ul de pace, dacă acesta va avea loc. El i-a confirmat lui Marco Rubio că invitaţia adresată preşedintelui Trump de a vizita Ungaria a rămas valabilă.

Răspunzând la o întrebare din partea mass-mediei publice, Viktor Orbán a explicat că ucrainenii şi preşedintele lor au intervenit în mod clar în campania electorală din Ungaria.

El a spus că asemenea intervenţii extrem de evidente în campania electorală a unei alte ţări sunt relativ rare; cu toate că este de înţeles: alegerile maghiare au importanţă în primul rând pentru cetăţenii maghiari, dar exercită un impact şi în afara Ungariei. Ucrainenii acordă pe bună dreptate importanţă componenţei viitorului guvern al Ungariei – a accentuat el. Rezultatul deciziei colective a alegătorilor maghiari nu este indiferent din punctul de vedere al Ucrainei, motiv pentru care ucrainenii participă cu toate forţele şi resursele utilizabile în campania maghiară.

A informat că există două opţiuni: prima este cea aleasă de poporul maghiar, care prin intermediul acţiunii de vot consultativ Voturi 2025 (Voks 2025) a spus clar că nu îşi asumă responsabilitatea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Avem convingerea că această măsură ne-ar implica în război şi ne-ar distruge economia – a accentuat Viktor Orbán, adăugând că cetăţenii maghiari pot fi siguri că actualul guvern nu este dispus să dea bani Bruxelles-ului, ca eurocraţii să-i trimită ulterior Ucrainei.

A doua opţiune, care este tocmai acea posibilitate reală pe care o doresc ucrainenii, înseamnă dobândirea puterii guvernamentale de forţe politice care vor, sau măcar acceptă, ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene. Ucrainenii doresc un guvern care să-şi asume o parte din povara financiară ce apasă ţara lor, adică să trimită bani Ucrainei – a spus Viktor Orbán.

Şeful guvernului maghiar a fost întrebat despre eventuala vizită a lui Donald Trump în Ungaria. El a răspuns că, în politica internaţională, adevărata virtute nu este planificarea pe termen lung, ci reacţia rapidă; iar americanii sunt foarte buni la acest capitol. Faptul că momentan nu se ştie nimic cu certitudine cu privire la vizita preşedintelui american în Ungaria, nu înseamnă că aceasta nu va avea loc. De fapt, poate însemna chiar contrariul: cu cât ştim mai puţin cu certitudine despre ceva, cu atât este mai probabil să se întâmple – a adăugat el.

(se va continua)