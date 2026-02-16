Viktor Orbán: A început o epocă de glorie în relaţiile americano-maghiare (Partea a II-a)

La o întrebare privind relaţiile dintre Ungaria şi China, Viktor Orbán a răspuns că există un fapt care trebuie tratat ca punct de plecare în toate relaţiile internaţionale stabilite şi menţinute de Ungaria, şi anume: faptul că ţara este membră NATO. În probleme de securitate, această situaţie stabileşte limitele cooperării cu alte state; Ungaria cooperează în domeniul securităţii numai cu state membre NATO - a precizat el.

Prim-ministrul a punctat că, în domeniul comerţului, guvernul este adeptul politicii de cooperare cu cât mai multe ţări posibil. În formularea sa: „Dacă cineva, adică vreunul dintre partenerii noştri are obiecţii faţă de o anumită cooperare a noastră; ne va informa; iar dacă ne va informa, vom discuta problema”.

El a abordat şi experienţa sa cu americanii, mai precis faptul că „cel mai bine este să (le) spui totul sincer şi deschis”. Ungaria joacă cu cărţile pe masă, iar dacă americanilor nu le place ceva, vor spune acest lucru.

El a concluzionat că maghiarii spun întotdeauna ce vor şi de ce, dacă au obiecţii faţă de ceva; în plus: ce promovează şi ce solicită. Ungaria este un partener de încredere căci „crede în vorbele sincere”, iar actualul preşedinte al Statelor Unite aparţine deopotrivă acestei şcoli – a spus el, adăugând că nu există tabuuri şi că cele două ţări pot discuta despre orice, inclusiv despre relaţiile dintre Ungaria şi China.

La începutul conferinţei de presă, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, a semnat împreună cu Marco Rubio acordul dintre Statele Unite şi Ungaria privind facilitarea cooperării derulate pe teritoriul Ungariei în cadrul programului civil de energie nucleară.