Preşedintele partidului de opoziţie Tisza: Ne aflăm într-un moment de cotitură

Budapesta, luni, 16 februarie 2026 (MTI) – Ne aflăm într-un moment de cotitură; acum se va decide dacă vom rămâne într-un sistem clădit pe frică, ură şi furt, sau dacă ne vom redobândi în sfârşit viitorul – a afirmat duminică la Budapesta Péter Magyar, preşedintele partidului de opoziţie Tisza, în discursul său de bilanţ anual rostit în incinta centrului de expoziţii şi conferinţe Hungexpo.

Péter Magyar a punctat că „peste cincizeci şi şase de zile se va decide dacă suntem capabili să stabilim un nou curs pentru ţara noastră şi să construim o Ungarie prosperă, paşnică şi umană”.

Preşedintele principalului partid de opoziţie a considerat numărul de zile rămase până la alegeri ca fiind simbolic, întrucât anul acesta se împlinesc 70 de ani de la Revoluţia şi Războiul de Independenţă din anul 1956. În formularea sa: „Pentru a sărbători cea mai strălucitoare stea a istoriei maghiare într-o Ungarie cu adevărat independentă, suverană, liberă şi umană, în data de 12 aprilie, vom avea nevoie de toţi alegătorii”.

La începutul şi sfârşitul discursului său, Péter Magyar a mai spus că Partidul Tisza este la un pas de victorie. „Avem tot ce ne trebuie pentru a învinge: majoritate, candidaţi credibili, program şi experţi; Partidul Tisza este pregătit pentru guvernare” – a afirmat el.

Referitor la actualul guvern, a spus: „tot ce le-a mai rămas pentru următoarele 56 de zile sunt instigarea, ameninţările, discreditarea unor persoane şi minciunile”. A continuat astfel: „În următoarele opt săptămâni, deţinătorii puterii guvernamentale – înspăimântaţi de ideea că nu-şi vor putea menţine puterea – şi statul mafiot vor revărsa cele mai dezgustătoare lucruri asupra societăţii maghiare; iar serviciile secrete şi aparatul de propagandă, construite din sute de milioane de euro, vor încerca să discrediteze fără scrupule pe toţi cei care le stau în cale”.

„Dacă îşi pot permite să scormonească prin viaţa mea privată, pot face acelaşi lucru şi cu viaţa privată a oricăror alte persoane” – a afirmat el, adăugând: „dacă cineva ar dori eventual ca Antal Rogán, ministrul aflat în fruntea Cabinetului Prim-Ministrului, sau Viktor Orbán să se uite pe furiş în dormitorul său, atunci să voteze liniştit partidul Fidesz”.

Noi propunem o ţară în care politica nu înseamnă supraveghere, frică şi şantaj, ci pace, linişte şi siguranţă pentru toţi cetăţenii – a spus politicianul.

El l-a invitat din nou pe premierul Viktor Orbán la o dezbatere publică, spunând: „să dezbatem lucrurile cu adevărat importante: sistemul sanitar, salariile, problemele locative, învăţământul, economia maghiară şi recuperarea fondurilor europene blocate”.

Péter Magyar a mai relevat că partidul său „reprezintă pacea în ţară şi în întreaga lume; partidul de opoziţie Tisza şi comunitatea formată în jurul lui resping războiul şi toate formele de violenţă”.

A precizat că Partidul Tisza nu va demonta gardul de la frontiera sudică a ţării, va lua măsuri stricte împotriva migraţiei ilegale; va respinge pactul privind migraţia şi aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană; iar, în plus, nu intenţionează să reintroducă serviciului militar obligatoriu. Viitorul tinerilor maghiari ar trebui clădit nu pe frică, ci pe cunoaştere şi libertate – a accentuat el.

Péter Magyar a spus că un guvern format de Partidul Tisza ar oferi Ungariei o viziune funcţională a economiei naţionale: recuperarea fondurilor europene blocate, sprijin financiar acordat IMM-urilor, firme start-up inovatoare; respectiv investiţii străine de valoare adăugată ridicată, care respectă regulile, angajează cu precădere cetăţeni maghiari şi plătesc impozite.

Politicianul a descris starea sistemului de sănătate după cum urmează: clădiri de spital în stare avansată de degradare, infecţii nosocomiale, zeci de mii de persoane care nu primesc îngrijiri medicale, liste care înseamnă mai mulţi ani de aşteptare, 10000 de paturi de spital desfiinţate, 225 de secţii de spital închise – toate acestea în centrul Europei, la 22 de ani după aderarea Ungariei la Uniunea Europeană. Primele măsuri întreprinse de Partidul Tisza – aflat la guvernare – ar fi: recuperarea fondurilor europene blocate, revenirea la structura anterioară de finanţare a sistemului de sănătate şi alocarea unei sume suplimentare anuale de cel puţin 500 de miliarde de forinţi (aproximativ 1,32 de miliarde de euro) sistemului public de sănătate – a semnalat el.

Preşedintele principalului partid de opoziţie a reiterat promisiunea sa anterioară: în vederea eradicării corupţiei, Ungaria va adera fără întârziere la Parchetul European şi se va înfiinţa Oficiul Naţional pentru Recuperarea şi Protecţia Obiectivelor de Patrimoniu. Partidul va crea 20000 de noi locuri în cămine în vederea îngrijirii persoanelor vârstnice, va majora pensia minimă la 120000 de forinţi (317 euro); respectiv va dubla: alocaţiile familiale pentru copii, indemnizaţia de creştere a copiilor (cu vârsta de sub 3 ani) atât pentru persoanele cu asigurare socială, cât şi pentru cele fără asigurare socială; în plus, va restabili autonomia financiară a autoguvernărilor locale.

În încheierea discursului său, politicianul a cerut celor prezenţi să se prindă în mod reciproc de mâini; iar în data de 12 aprilie, să păşească „cu fruntea sus, inima curată şi ca maghiari mândri” prin poarta victoriei. „Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria!” – a spus la final Péter Magyar.