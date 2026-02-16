Péter Szijjártó: Guvernul maghiar şi cel american vor semna un important acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

Budapesta, luni, 16 februarie 2026 (MTI) - Ungaria şi Statele Unite vor semna un important acord de cooperare în domeniul energiei nucleare. Semnificaţia deosebită a acordului rezultă şi din faptul că energia nucleară reprezintă mijlocul prin care Ungaria va putea continua pe termen lung politica de reducere a valorii facturilor de utilităţi publice - a anunţat, potrivit comunicatului emis de minister, luni la Budapesta Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Şeful diplomaţiei maghiare a relatat că părţile vor semna un acord extrem de important privind cooperarea în domeniul energiei nucleare. Semnificaţia deosebită a acordului rezultă şi din faptul că, în Ungaria, energia nucleară „reprezintă mijlocul prin care se va putea continua pe termen lung politica de reducere a valorii facturilor de utilităţi publice”.

În acest context, el a reamintit următoarele: anul trecut – odată cu învestirea lui Donald Trump ca preşedinte al Statelor Unite – a început o nouă epocă de glorie în relaţiile maghiaro-americane.

„Viktor Orbán a încheiat acorduri foarte importante cu Donald Trump la summit-ul de la Washington de la sfârşitul anului trecut şi, mulţumită acestor evoluţii, am reuşit să continuăm politica de reducere a valorii facturilor de utilităţi publice în Ungaria; astfel, cetăţenii maghiari plătesc cele mai mici facturi de utilităţi din Europa” – a afirmat ministrul.

Péter Szijjártó a mai menţionat că, în mod firesc, în cadrul prezentei întâlniri cei doi diplomaţi vor discuta pe îndelete şi chestiunea (re)instaurării păcii în Ucraina având în vedere că Ungaria este singura ţară din Europa care a susţinut de la bun început eforturile de pace ale preşedintelui Trump.

„Suntem singura ţară care nu am livrat armament; suntem singura ţară care a menţinut canalele diplomatice deschise şi suntem ţara pregătită să găzduiască summit-ul de pace” – a precizat el.