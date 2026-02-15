Péter Szijjártó: Marco Rubio va purta discuţii la Budapesta cu privire la relaţiile maghiaro-americane şi la posibilitatea instaurării păcii

Budapesta, duminică, 15 februarie 2026 (MTI) - Secretarul de stat american Marco Rubio va purta discuţii la Budapesta cu privire la relaţiile maghiaro-americane şi la posibilitatea instaurării păcii - a informat ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior în cadrul emisiunii Ziarul de duminică a postului public Radio Kossuth.

Péter Szijjártó a precizat că discuţiile se vor concentra pe două subiecte importante. Primul este posibilitatea restabilirii păcii, în legătură cu care a menţionat că europenii încearcă să submineze în mod continuu eforturile preşedintelui american de a instaura pacea. Spre deosebire de majoritatea ţărilor europene, Ungaria militează pentru pace şi încearcă să evite participarea la război – a adăugat el.

Celălalt subiect principal al discuţiilor vor fi relaţiile maghiaro-americane, în care – conform spuselor şefului diplomaţiei maghiare – a început o epocă de glorie de când Donald Trump a preluat preşedinţia SUA. El a evidenţiat că anul trecut s-a înregistrat un nivel record al investiţiilor americane întreprinse în Ungaria, în timp ce sancţiunile anterioare adoptate din motive politice împotriva ţării au fost ridicate.

Pe deasupra, Viktor Orbán a reuşit anul trecut la Washington să obţină o derogare pentru Ungaria de la sancţiunile americane impuse ţiţeiului rusesc; în plus, Statele Unite au ridicat şi sancţiunile adoptate împotriva investiţiei de la centrala nucleară Paks – a reamintit politicianul.

Conform spuselor ministrului, pe Donald Trump şi Viktor Orbán îi leagă şi o prietenie personală, bazată pe loialitate. Ei se numără printre cei mai criticaţi politicieni din lume, dar au rămas solidari în mod reciproc şi în cele mai dificile momente, „în condiţiile atacurilor celor mai grosolane, josnice şi pline de bădărănie”. A scos în evidenţă că această atitudine se poate observa şi astăzi, întrucât la Conferinţa de Securitate de la München au fost formulate mai multe remarci jignitoare la adresa prim-ministrului maghiar şi a Ungariei, precum s-a procedat mai devreme şi cu preşedintele Statelor Unite.

Péter Szijjártó a apreciat că, din 2016 încoace, politicienii curentului ideologic european dominant „se supralicitează de parcă s-ar afla într-un concurs al abilităţii lor de a formula remarci cât mai bădărane” la adresa lui Donald Trump şi Viktor Orbán. Cu toate acestea primul a câştigat alegerile prezidenţiale americane; iar în mod similar şi actualul premier maghiar va câştiga.