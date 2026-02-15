Guvernul maghiar sprijină eforturile conştiente care vizează păstrarea identităţii ceangăilor din Moldova

Bucureşti, duminică, 15 februarie 2026 (MTI) - Guvernul maghiar îşi oferă cu bucurie sprijinul financiar în favoarea eforturilor conştiente depuse sub conducerea Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova (AMCM) în vederea păstrării culturii, tradiţiilor şi a identităţii comunităţii din Ţara Ceangăilor - a afirmat Katalin Szili, consiliera principală a premierului ungar pe probleme de autonomie în Bazinul Carpatic, sâmbătă seara la Bacău, cu ocazia celei de a IX-a ediţii a manifestării intitulate Regele Iernii şi Regele Postului Mare (Csontkirály és Babkirály) organizate în încheierea carnavalului.

Potrivit relatării publicate de către portalul transilvănean de ştiri Krónika, cu prilejul galei ansamblurilor de păstrare a tradiţiilor ceangăilor din Moldova, AMCM i-a acordat consilierei principale a premierului titlul de „Naşa Ceangăilor”, iar profesoara Erzsébet Borbáth din Miecurea Ciuc – sprijinul şi protectoarea elevilor ceangăi, care îşi continuă studiile în şcolile maghiare din municipiu – a fost distinsă cu Premiul Pentru Maghiarii Ceangăi.

În cuvântul ei de salut, Katalin Szili a opinat că schimbările petrecute de la prima sa vizită în Ţara Ceangăilor – care a avut loc cu douăzeci de ani în urmă în calitate de preşedintă a Parlamentului Ungar şi în compania preşedintelui de atunci al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu – sunt uriaşe. Ea a adăugat că această dezvoltare spectaculoasă nu ar fi fost posibilă fără persoanele care asigură solidaritatea membrilor comunităţii şi o servesc pe aceasta. În consecinţă, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova, care cu peste zece ani în urmă a invitat-o să devină membră a comisiei de cenzori.

„Am fost fericită să servesc o comunitate care ştie ce doreşte. Se spune că nu există vânt prielnic pentru navigatorii care nu ştiu încotro se îndreaptă. Ei bine, putem afirma: comunitatea ceangăilor, condusă de AMCM, cunoştea direcţia în care voia să se îndrepte. Din acest motiv, guvernul şi statul maghiar şi-au oferit cu bucurie sprijinul financiar în vederea ridicării Caselor Comunitare Maghiare, ca elevii de etnie maghiară să poată studia, să poată învăţa limba maghiară; iar aceste stabilimente să servească scopurilor Dumneavoastră” – a afirmat consiliera principală a premierului ungar.

Viceprim-ministrul României, Barna Tánczos, a accentuat că, deşi a auzit adesea comunităţi rugându-se în limba maghiară, nicăieri nu sunau atât de frumos rugăciunile maghiare ca în Moldova.

„Maghiarii din Transilvania, au învăţat multe de la maghiarii din Moldova, pentru că aici este cel mai greu să fii maghiar” – îl citează portalul Krónika pe politicianul UDMR, care i-a încurajat pe cei prezenţi ca la întrebările referitoare la identitatea lor să răspundă vorbind frumos şi rar, dar în limba maghiară: „Nimic nu este mai frumos decât viitorul maghiar”.

În cuvântul său de salut, László Polgár, preşedintele AMCM, a precizat că ceangăii din Moldova aparţin de naţiunea maghiară, deşi unii ţin să demonstreze că ceangăii nu sunt maghiari.

„Toate teoriile şi eforturile care au încercat să ne prezinte ca români maghiarizaţi sau ca o naţiune ceangăiască de sine stătătoare au eşuat” – a precizat liderul Uniunii.

În prezent, în evidenţele organizaţiei figurează peste 60 de aşezări din Ţara Ceangăilor, unde trăiesc persoane care mai vorbesc limba maghiară şi sunt de confesiune romano-catolică. Conform prezentării lui László Polgár aproape 170 de pedagogi se ocupă în 35 de localităţi – deservite în total de 21 de Case Comunitare Maghiare – de peste 2000 de copii, majoritatea lor beneficiind şi de mese gratuite în fiecare zi.