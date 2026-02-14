Viktor Orbán a menţionat ca o nouă evoluţie următorul fapt: capitalul global, care până acum acţiona doar din culise, a ieşit acum în mod deschis în lumina reflectoarelor.

„În faţa noastră stă nedeghizată şi în deplină lumină capitalul global. Şi ei ştiu că miza este mare. Este clar ca lumina zilei că afaceriştii petrolieri, lumea bancară şi elita de la Bruxelles se pregătesc să formeze guvernul în Ungaria.”

El a adăugat că forţele politice de stânga, „care acţionează acum sub denumirea de Partidul Tisza S.R.L.” au primit deja finanţări de ordinul miliardelor, vor fi avangarda lor şi vor îndeplini aşteptările celor care îi finanţează; motiv pentru care au încheiat acorduri cu Shell şi Erste Bank.

Shell, împreună cu celelalte companii energetice, vor pur şi simplu să-şi recupereze banii; Erste şi băncile vor acelaşi lucru, iar Bruxelles-ul îşi cere partea pentru a o putea da Ucrainei – a avertizat premierul. Shell, Erste şi Bruxelles-ul sunt într-o alianţă de război – a concluzionat el.

A adăugat că ei sunt cei care câştigă bani de pe urma vărsării de sânge, ei sunt cei care au interesul ca luptele să continue. Desigur, ei nu participă la lupte, în acest scop îi au pe ucraineni şi, dacă va fi necesar, inclusiv pe popoarele vecine din Europa Centrală – a punctat şeful guvernului maghiar.

Unul dintre principalii câştigători ai războiului este compania Shell: a obţinut venituri de 10 miliarde de dolari de pe urma războiului şi a sancţiunilor impuse Rusiei. Obiectivul acesteia este să taie accesul Ungariei la ţiţeiul şi gazele naturale ruseşti, să crească preţurile şi să-şi multiplice profiturile şi în Ungaria – a spus Viktor Orbán.

A accentuat faptul că celor enumeraţi nu le pasă că gospodăriile şi întreprinderile maghiare nu vor putea prelua aceste poveri financiare. Astăzi, maghiarii plătesc în medie 250 000 de forinţi (3365 de lei) anual pentru utilităţile publice, în timp ce această sumă este de 800 000 de forinţi (10 770 de lei) în Polonia şi 1 milion de forinţi (13 463 de lei) în Cehia.

„Acesta este viitorul pe care Shell ni-l rezervă, motiv pentru care a şi delegat propriul reprezentant într-un guvern despre care speră că se va forma” – a semnalat premierul.

El a spus că guvernul de coloratură naţională a impozitat băncile şi multinaţionale, iar ele s-au săturat de această situaţie, „s-au săturat de guvernul de coloratură naţională şi de guvernarea favorabilă populaţiei”; ele vor să-şi recupereze banii. Prin urmare, Erste Bank a delegat un candidat la o funcţie de ministru în guvernul despre care speră că se va forma.

Viktor Orbán a adăugat că băncile multinaţionale profită şi ele de război, deoarece Bruxelles-ul sprijină financiar Ucraina din împrumuturile contractate de la acestea.

Între timp, „europenilor nefericiţi li se sugerează că banii lor servesc unei cauze nobile, însă fondurile colectate umplu doar seifurile companiilor multinaţionale occidentale” – a afirmat el, accentuând faptul că Ungaria a reuşit să evite participarea la contractarea acestui împrumut de către Uniunea Europenă doar cu preţul unor conflicte grave.