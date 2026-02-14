Viktor Orbán: Accederea la putere a "coaliţiei formate din Partidul Tisza, Bruxelles şi marele capital" ar însemna buzunărirea familiilor maghiare (Partea I)

Budapesta, sâmbătă, 14 februarie 2026 (MTI) - Dacă vom permite "coaliţiei formate din partidul de opoziţie Tisza, eurocraţii de la Bruxelles şi marele capital" să dobândească puterea guvernamentală, componenţii ei vor jecmăni familiile maghiare - a afirmat, sâmbătă, premierul ungar la Budapesta. În discursul său de bilanţ al anului trecut, Viktor Orbán a afirmat că afaceriştii petrolieri, lumea bancară şi elita de la Bruxelles se pregătesc să formeze guvernul în Ungaria. Prim-ministrul a mai afirmat că, atâta timp cât ţara este condusă de un guvern de coloratură naţională, Ungaria nu va trimite armament în Ucraina; în plus, nici banii maghiarilor şi nici tinerii maghiari nu vor putea fi duşi acolo.

În cel de-al 27-lea discurs anual de bilanţ, ţinut în complexul arhitectural numit Bazarul „Grădina Cetăţii” (Várkert Bazár), Viktor Orbán a explicat că anul 2026 va fi anul victoriei: anul victoriei familiilor, al forţelor politice de dreapta, al partidului Fidesz şi al Ungariei.

Şeful guvernului a vorbit despre importanţa politicii externe suverane, care conform spuselor sale, este precondiţia independenţei naţionale. A accentuat faptul că fostul preşedinte al Statelor Unite nu numai că a adoptat o poziţie favorabilă războiului ruso-ucrainean, dar a şi „forţat” toate statele europene, cu excepţia Ungariei, să se implice în acesta. Dar după ce Donald Trump a preluat presedinţia americană în ianuarie anul trecut, Statele Unite s-au retras din conflict, iar Europa a rămas blocată în acesta.

Viktor Orbán a comentat evenimentele de mai sus spunând că reprezintă o lecţie bună pentru cei care vor în permanenţă să se alinieze cu o putere mai mare şi nu au încredere în politica externă suverană. Primejdia este mare: eurocraţii de la Bruxelles încearcă în fiecare zi să ralieze Ungaria la politica externă comună europeană, iar partidul de opoziţie Tisza a şi anunţat deja că ei vor înfăptui acestă voinţă – a accentuat el.

Potrivit lui Orbán, în discursul său de anul trecut, a promis că – după întoarcerea lui Donald Trump – maghiarii vor păşi din nou pe strada principală a istoriei, în timp ce adversarii lor „vor rătăci pe străzile laterale noroioase din suburbii”. Aşa s-a şi întâmplat – a adăugat el.

În aprecierea sa, dacă această situaţie va continua, secolul de faţă va fi secolul umilirii Europei. Căci o nouă revoluţie industrială a început în lume, iar continentul nu este în măsură să participe la ea. De la inventarea maşinii cu aburi încoace, Europa se află prima dată în situaţia de a nu fi factorul determinant, ci victima transformărilor economice globale – a continuat el. Premierul a identificat ca şi cauze ale acestui posibil deznodământ preţurile ridicate ale resurselor de energie şi suprareglementarea sufocantă, care – în opinia sa – ucid economia.

Viktor Orbán a spus, totodată, că maghiarii mai au şanse. El a explicat că, în 2025, a negociat şi a convenit cu preşedintele american, cel rus şi cel turc că Ungaria va putea să cumpere în continuare ţiţei şi gaze naturale la preţuri mici. În formularea sa: „Vom avea ţiţei şi vom avea gaze naturale, centrala nucleară de la Paks este în construcţie: vom avea suficientă energie pentru dezvoltare economică şi pentru economia bazată pe date. Între timp, ceilalţi plătesc de patru până la cinci ori mai mult pentru utilităţile publice în comparaţie cu preţurile din Ungaria”. A mai adăugat că preţurile depind de ce a reuşit să negocieze fiecare guvern în parte.

Şefului guvernului ungar a reamintit raportul preliminar al Comisiei pentru Justiţie din Camera Reprezentanţilor Statelor Unite care – potrivit spuselor sale – afirmă următoarele: Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor de socializare pentru a cenzura conţinuturile înaintea alegerilor din Slovacia, Olanda, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, precum şi a alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024. Dar comisia a „activat sisteme de răspuns rapid” înaintea alegerilor din Franţa, Republica Moldova, România şi Germania. El a adăugat că nu Rusia spune aceste lucruri, ci Statele Unite.

„Să apreciem prietenia americanilor, pentru că ei devoalează cenzura, interferenţele şi manipularea ale căror sursă este Bruxelles-ul. Iată adevărul văzut din America! Aceasta este vocea Americii reale!” – a conchis el.