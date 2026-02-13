Péter Szijjártó: Zelenski a demonstrat din nou că Ucraina este duşmanul Ungariei

Budapesta, vineri, 13 februarie 2026 (MTI) – Prin invitarea la discuţii a ambasadorul maghiar la Kiev, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demonstrat din nou că Ucraina este duşmanul Ungariei – a afirmat, vineri, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului ministerului ungar de externe, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că „ambasadorul maghiar a fost invitat la discuţii la Kiev şi i s-au cerut explicaţii cu privire la îndrăzneala premierului Viktor Orbán de a numi Ucraina duşman al Ungariei, deşi ucrainenii întreprind zilnic şi în mod repetat acţiuni, care dovedesc că Ucraina este într-adevăr duşman al Ungariei”.

„În acest moment, din cauza deciziei politice a preşedintelui Zelenski, nu permit reluarea transporturilor de ţiţei către Ungaria prin oleoductul Prietenia. Ei încearcă şi cu această măsură să ajute partidul de opoziţie Tisza, prin faptul că periclitează securitatea energetică a Ungariei” – a spus el.

„Este un pas absolut ostil în direcţia Ungariei, având în vedere că cea mai mare parte a aprovizionării cu gaze naturale şi energie electrică a Ucrainei se efectuează prin intermediul ţării noastre” – a adăugat ministrul.

Péter Szijjártó a subliniat că Volodimir Zelenski încearcă să pericliteze securitatea energetică a Ungariei din motive politice, pentru a oferi ajutor politic partidului de opoziţie Tisza, intervenind şi în această manieră în campania electorală maghiară. „Dar noi nu vom permite Ucrainei să ameninţe securitatea cetăţenilor maghiari şi cea a aprovizionării cu resurse de energie a Ungariei. Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie a ţării, cu toate că această acţiune a ucrainenilor a dovedit din nou că Ucraina este duşmanul Ungariei” – a conchis el.