Péter Szijjártó: Războiul din Ucraina a mai făcut o victimă maghiară

Budapesta, vineri, 13 februarie 2026 (MTI) - Un alt maghiar din Transcarpatia a căzut în războiul care face ravagii în Ucraina, iar guvernul ungar va oferi tot ajutorul posibil familiei victimei - a declarat, vineri, la Miskolc, Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, subliniind importanţa restabilirii păcii cât mai curând posibil.

Potrivit comunicatului remis de Ministerul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, ministrul a calificat drept teribil şi pur şi simplu tragic faptul că mai nou nu trece o zi fără să se afle despre o altă victimă maghiară din Transcarpatia, despre încă un maghiar care a murit în acest „război inutil”.

Am primit o notificare din comuna Solotvino (Ocna Slatina) că a murit un bărbat maghiar în vârstă de 36 de ani, pe care mama sa îl aştepta acasă. Din păcate, acum îl aşteaptă degeaba – a spus ministrul.

„Bineînţeles, guvernul va trimite familiei sprijinul obişnuit în asemenea cazuri. Numărul maghiarilor care au murit în război se apropie deja de o sută” – a adăugat el.

Péter Szijjártó a precizat: acest caz recent arată clar că trebuie să se facă totul în continuare pentru a instaura pacea şi ar fi timpul ca „Bruxelles-ul să înceteze în sfârşit să submineze eforturile americane pentru pace”.

„Fiecare zi aduce noi suferinţe în Ucraina, fiecare zi aduce noi morţi şi, din păcate, trebuie deja să anunţ în fiecare zi noi victime maghiare în Transcarpatia. Este timpul să punem capăt acestui război” – a concluzionat Péter Szijjártó.