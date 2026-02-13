Conform unui sondaj, avantajul partidului Fidesz rămâne neschimbat

Budapesta, vineri, 13 februarie 2026 (MTI) - Cursa electorală din Ungaria a îngheţat la început de campanie: în ciuda intensităţii luptei electorale pe care o resimt cei interesaţi de politică, impactul acestei lupte este minim. Cu mai puţin de nouă săptămâni înainte de alegeri, avantajul Fidesz rămâne semnificativ, iar rezultatul cel mai probabil al unui scrutin care ar fi organizat duminică, ar fi aproape identic cu cel din ianuarie în cazul listelor de partid: Fidesz ar obţine 46%, Tisza 40%, iar Mişcarea Patria Noastră 7%. Coaliţia Democratică (DK) bate din nou la uşa parlamentului cu un rezultat de 4% – a comunicat vineri Institutul Nézőpont agenţiei ungare de presă MTI.

Conform comunicatului, deşi campania electorală pare extrem de intensă pentru consumatorii de ştiri şi pare „cea mai brutală de până acum”, schimbările în preferinţele electorale sunt minime.

În comunicat se explică: în momentul colectării datelor la începutul lunii februarie, cu doar nouă săptămâni înainte de alegeri, clasamentul şi sprijinul acordat partidelor care vor candida probabil cu liste proprii rămân neschimbate: „duminica aceasta”, lista Fidesz-KDNP ar obţine 46% din voturi, ceea ce rămâne neschimbat în comparaţie cu rezultatul partidelor de guvernământ înregistrat la alegerile europarlamentare din 2024. În plus, Fidesz are încă aproximativ 2-3 sute de mii de susţinători inactivi, astfel, prin mobilizarea acestora, partidul de guvernământ ar putea chiar să-şi îmbunătăţească rezultatul până la sfârşitul campaniei – adaugă comunicatul.

În continuare se precizează că sprijinul pentru Tisza a rămas neschimbat de luni de zile: cel mai mare partid de opoziţie ar putea obţine 40% din voturi, însă susţinătorii săi sunt deja „hiperactivi”, astfel încât partidul nu are rezerve pe care le-ar putea mobiliza.

Diferenţa constantă dintre Fidesz şi Tisza poate fi explicată prin percepţiile diferite privind aptitudinea pentru postul de prim-ministru: aşa cum a arătat sondajul Institutului Nézőpont de la sfârşitul lunii ianuarie, numărul celor cale consideră actualul premier mai potrivit este cu 11 puncte procentuale mai mare decât cel al susţinătorilor adversarului său, ceea ce înseamnă că, printre susţinătorii Partidului Tisza, sunt mai mulţi care nu consideră că Péter Magyar ar fi cel mai potrivit pentru a conduce ţara dintre candidaţii cunoscuţi.

Potrivit Institutului Nézőpont, sondajul din februarie a arătat în mod clar şi că Mişcarea Patria Noastră are locul asigurat şi în următorul parlament: partidul lui László Toroczkai poate spera la 7% din voturile date pe liste.

Deşi intrarea altor partide nu poate fi considerată ca fiind sigură, DK, la care s-a raliat recent un „vechi adversar” în persoana lui Péter Jakab, fostul preşedinte al partidului Jobbik, ar primi din nou 4% din voturi, potrivit sondajului realizat la începutul acestei săptămâni. Cu toate că acest procentaj nu este suficient pentru a intra în parlament, se poate spune că DK a primit o nouă şansă pentru a trece pragul parlamentar, întrucât în ultimele două luni partidul lui Klára Dobrev a obţinut doar 3%.

Perdantul lunii este Partidul Maghiar Câinele cu Două Cozi, care şi-a lansat deja campania, sprijinul acestuia scăzând de la 5% în decembrie la 3% în februarie – se arată în sondaj.