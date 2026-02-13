Autori necunoscuţi au acoperit cu vopsea inscripţii în limba maghiară în Satu Mare

Cluj-Napoca, vineri, 13 februarie 2026 (MTI) - Autori necunoscuţi au acoperit cu vopsea inscripţii în limba maghiară în municipiul Satu Mare. Organizaţia judeţeană Satu Mare a UDMR a condamnat actele de vandalism şi a solicitat autorităţilor să investigheze incidentele.

Conform fotografiilor publicate pe reţelele de socializare de către Organizaţia judeţeană UDMR Satu Mare, autorii necunoscuţi au acoperit cu vopsea de culoare neagră termenul „utca” (stradă – în limba maghiară) din inscripţia bilingvă „strada Hám János utca” de pe plăcuţa ce indică Strada Episcop Hám János din Satu Mare. Acelaşi tratament a fost aplicat şi panoului de limbă maghiară amplasat pe Catedrala Romano-Catolică cu hramul „Înălţarea Domnului”, care oferea informaţii despre renovarea bisericii. Panoul scotea în evidenţă faptul că investiţia a fost realizată parţial cu sprijinul guvernului maghiar. Făptaşii nu s-au atins nici de termenul de limbă română „strada” de pe plăcuţa amintită şi nici de panoul informaţional de limbă română de pe biserică.

Organizaţia judeţeană UDMR Satu Mare a condamnat incidentele printr-un comunicat, calificând acţiunile făptuitorilor necunoscuţi ca fiind inacceptabile.

„Actele de asemenea natură nu numai că lezează valorile comunităţii noastre, dar subminează şi principiile respectului reciproc şi ale convieţuirii. Deteriorarea indicatoarelor amplasate în spaţii publice şi/sau a celor cu semnificaţie religioasă, culturală sau istorică nu poate fi considerată acceptabilă, indiferent de circumstanţe” – se arată în comunicat.

Semnatarii au mai precizat că lansează un apel către autorităţile competente să investigheze cazurile şi să ia toate măsurile necesare pentru a preveni actele similare.

„Comunitatea noastră continuă să promoveze valorile dialogului, ale respectului şi ale convieţuirii paşnice” – au accentuat ei în comunicat.

Ei au reamintit în document că, în intervalul de timp în care Hám János (1781-1857) a fost episcopul Diecezei Romano-Catolice de Satu Mare, oraşul a parcurs una dintre cele mai importante perioade ale dezvoltării sale, activitatea prelatului contribuind pe termen lung la creionarea imaginii urbei şi la configurarea centrului istoric al actualului municipiu. În plus, Hám János a fost episcopul care a dispus construcţia catedralei în stil clasicist.

Semnatarii comunicatului au precizat că – în conformitate cu legislaţia în vigoare -, în România, în localităţile în care proporţia unei minorităţi depăşeşte 20% din populaţie, este obligatoriu ca inscripţiile să fie amplasate în spaţiile publice şi în limba respectivei minorităţi.

„În Satu Mare, această proporţie este cu mult peste limita inferioară prescrisă de lege; prin urmare: amplasarea inscripţiilor în limba maghiară nu este doar firească, ci şi obligatorie prin lege” – au informat ei.

Csaba Pataki – deţinător al funcţiilor de preşedinte al Organizaţiei judeţene UDMR Satu Mare şi de preşedinte al Consiliului Judeţean -, respectiv Gábor Kereskényi, primarul municipiului Satu Mare, au condamnat deopotrivă pe pagina lor de Facebook vandalizarea inscripţiilor de limbă maghiară.

„Inscripţiile de limbă maghiară sunt legale şi fireşti în Satu Mare. Persoanele care le atacă, lansează un atac la adresa comunităţii noastre” – au scris ei.

Au formulat totodată un apel către autorităţile competente să „restabilească ordinea” şi au accentuat că susţin valorile comune, drepturile minorităţilor şi convieţuirea bazată pe respect.

Cu ocazia ultimului recensământ din România, din cei aproximativ 91 000 de locuitori ai municipiului Satu Mare, 28 152 de persoane au declarat că sunt de naţionalitate maghiară.