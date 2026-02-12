Viktor Orbán: Partidul Tisza este o creaţie a Bruxelles-ului, finanţat de Kiev şi Bruxelles

Budapesta, joi, 12 februarie 2026 (MTI) - Partidul Tisza este o creaţie a Bruxelles-ului; intenţia de a schimba guvernul ungar este finanţată de Kiev şi Bruxelles, în speranţa că se va forma un guvern favorabil Ucrainei şi Bruxelles-ului - a declarat Viktor Orbán canalului youtube Patrióta înaintea reuniunii de vineri a liderilor UE.

Într-un mesaj video, încărcat joi pe pagina Patrióta, prim-ministrul ungar a subliniat: există un acord între Bruxelles şi Kiev cu privire la modul în care Ucraina trebuie să fie integrată în Uniunea Europeană, iar acest acord prevede că „Ungaria este o problemă”, prin urmare „guvernul ungar trebuie înlăturat cu orice preţ”. Întregul Partid Tisza şi tot ceea ce îl înconjoară este o „creaţie a Bruxelles-ului” cu scopul de a înlocui guvernul naţional ungar cu un guvern pro-Bruxelles şi pro-Ucraina, care ar fi de acord cu intrarea ucrainenilor în Uniunea Europeană şi ar executa instrucţiunile Bruxelles-ului pe care guvernul ungar şi în mod personal prim-ministrul ungar le-a refuzat până acum, fie că este vorba de migraţie, de energie sau de bani trimişi Ucrainei – a spus el.

Viktor Orbán a mai spus că liderii UE poartă de obicei discuţii pe diverse teme, dar „în final, totul se reduce la Ucraina şi la banii care trebuie trimişi Ucrainei”. Invitaţia la proxima reuniune precizează că „vom discuta în detaliu problema competitivităţii europene”, dar cum pot deveni competitive ţările europene dacă între timp trimitem bani Ucrainei? – a pus întrebarea premierul ungar.

„Deci ori competitivitate, ori finanţarea Ucrainei” – a punctat Viktor Orbán. El a subliniat: faptul că produsele Uniunii Europene devin din ce în ce mai puţin vandabile pe piaţa mondială, deoarece sunt mai scumpe decât produsele similare ale concurenţilor noştri, se datorează în principal faptului că preţurile energiei în Europa sunt de 3-4 ori mai mari faţă de China sau Statele Unite.

El a amintit: la summitul Uniunii Europene de la Budapesta a fost adoptat un document în care se afirma că primul pas către competitivitate este energia mai ieftină. De atunci, nu s-a întâmplat nimic în acest sens, mai mult, s-a procedat în mod contrar, deoarece prin eliminarea treptată a petrolului şi gazelor ruseşti de pe pieţele europene, energia devine tot mai scumpă.

Preţul pe baril al petrolului de tip occidental este acum cu aproximativ 13 dolari mai scump decât cel al petrolului rusesc. Aşadar, dacă suntem obligaţi să cumpărăm un baril de petrol cu 13 dolari mai mult decât am plătit până acum, competitivitatea noastră nu se va îmbunătăţi, ci se va deteriora – a afirmat Viktor Orbán, subliniind că nu va contribui la acest lucru.

El a subliniat că, în cadrul reuniunii, va respinge orice încercare care ar duce la o creştere a facturilor la utilităţi ale întreprinderilor sau familiilor ungare.

Viktor Orbán a mai spus că UE a decis să intre în război, recunoscând deschis acest lucru, astfel între 2026 şi 2030 va participa la un război european-rus pe teritoriul Ucrainei. El a adăugat că Ungaria încearcă să rămână în afara acestui conflict, slovacii şi cehii au luat măsuri similare, dar, în afară de aceste trei ţări, toţi ceilalţi vor să intre în război, nu să iasă din el.

Astăzi, Ucraina reprezintă o ameninţare pentru Ungaria, iar în viitor ar putea apărea multe necazuri dacă va exista o armată ucraineană din ce în ce mai puternică la graniţele de est ale Ungariei. De aceea nu vom participa la finanţarea armatei ucrainene – a declarat Viktor Orbán.