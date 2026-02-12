Consilierul premierului ungar: S-a schimbat politica de migraţie a statelor naţionale

Budapesta, joi, 12 februarie 2026 (MTI) - Ca urmare a consecinţelor negative ale migraţiei ilegale, politica de migraţie a statelor naţionale europene s-a modificat comparativ cu anul 2015 - a declarat, joi, în emisiunea matinală "Mokka" a postului comercial TV2, György Bakondi, consilierul principal pentru securitate internă al prim-ministrului Ungariei.

Acesta a amintit că, în urmă cu mai bine de un deceniu, în Europa Occidentală se considera că trebuie ajutaţi refugiaţii din Siria şi că trebuie primiţi toţi; existau opinii potrivit cărora noii veniţi vor contribui la rezolvarea problemelor de pe piaţa muncii şi că o societate multiculturală este mai frumoasă. Însă oamenii au început să confrunte aceste opinii, fără legătură cu realitatea, cu experienţa concretă – a explicat consilierul, adăugând că oricine călătoreşte sau trăieşte în Europa de Vest poate vedea situaţia din marile oraşe: o parte semnificativă a migranţilor ilegali nu acceptă limba şi sistemul juridic al statului gazdă, nu munceşte, pune presiune pe sistemul de asistenţă socială, trăieşte din infracţionalitate şi creează comunităţi separate, închise.

György Bakondi a subliniat că, din cauza consecinţelor negative ale migraţiei ilegale, atitudinea populaţiei s-a schimbat. Opinia generală este că sunt prea mulţi şi că este nevoie de schimbare, lucru perceput şi de guvernele naţionale. La alegerile locale, regionale şi naţionale se observă clar ascensiunea forţelor care abordează migraţia diferit faţă de partidele de stânga şi liberale – a declarat consilierul principal.

Guvernele încearcă, de asemenea, să facă ceva – a explicat György Bakondi, menţionând ca exemple reintroducerea controalelor la frontierele interne, revizuirea listei ţărilor sigure, limitarea reunificărilor familiale şi încercarea executării expulzărilor.

Acesta a subliniat că şi metodele migraţiei ilegale s-au schimbat semnificativ, la fel ca organizarea şi finanţarea traficului de persoane. Statele naţionale încearcă să se apere împotriva consecinţelor acestui proces negativ. Ca exemple, consilierul a menţionat acordul Italiei cu Albania privind plasarea persoanelor sosite ilegal şi înăsprirea condiţiilor de primire în Grecia pentru cei care ajung pe mare.

György Bakondi a subliniat că intrarea ilegală în Ungaria nu este posibilă: cei care încearcă sunt reţinuţi şi returnaţi. Cererile de azil pot fi depuse la ambasada Ungariei din Belgrad, iar cei care primesc autorizaţia pot intra legal în ţară. Uniunea Europeană încearcă să forţeze Ungaria, printr-o amendă de un milion de euro pe zi, să primească migranţii şi să le analizeze cererile pe teritoriul său – a explicat consilierul, arătând că acest lucru trebuie comparat cu costurile pe care le-ar implica deschiderea frontierelor şi asigurarea întreţinerii imigranţilor în ţară.

În anul 2015, 400 000 de persoane au intrat în ţară, iar întreţinerea lor şi criza de ordine publică provocată a costat mult mai mult – a declarat consilierul, adăugând că admiterea migranţilor ar face inutil şi sistemul ungar de protecţie a frontierelor. Potrivit pactului european privind migraţia, imigranţii ar fi distribuiţi pe bază de cote şi, din locurile unde Uniunea Europeană consideră că sunt prea mulţi, ar fi transferaţi aici; ar trebui creat un mare centru pentru refugiaţi unde cererile să fie analizate. Dacă ar primi statut de refugiat, ar trebui să convieţuim cu ei, iar dacă nu, ar trebui expulzaţi în ţările de origine, ceea ce este însă îngreunat de faptul că toate datele lor se bazează pe declaraţii.

György Bakondi a subliniat că, în pofida eforturilor, nu se vede cum ar putea fi restabilită situaţia anterioară de siguranţă publică. Aceste schimbări prezintă pe termen lung riscuri grave pentru identitatea naţională şi suveranitate – a afirmat consilierul principal pentru securitate internă al prim-ministrului Ungariei.