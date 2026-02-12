CNS salută intervenţia guvernului ungar în procesul intentat ca urmare a respingerii de către Bruxelles a sprijinului acordat regiunilor naţionale

Bucureşti, joi, 12 februarie 2026 (MTI) - Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) a salutat intervenţia guvernului ungar de partea CNS în procesul intentat împotriva Comisiei Europene din cauza respingerii iniţiativei cetăţeneşti privind sprijinirea regiunilor naţionale.

În comunicatul remis joi, CNS a reamintit: în noiembrie a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a anula decizia Comisiei Europene din septembrie 2025 de respingere a legislaţiei care vizează sprijinirea regiunilor naţionale, deoarece consideră că decizia nu respectă obligaţia de motivare prevăzută de dreptul comunitar.

Potrivit lui Balázs Izsák, preşedintele CNS care a semnat declaraţia, intervenţia guvernului ungar este încurajatoare pentru întreaga comunitate naţională maghiară din Transilvania. CNS şi-a exprimat speranţa pe marginea intervenţiei Ungariei, având în vedere că, în martie 2019, tot „împreună cu guvernul naţional ungar a învins Comisia Europeană” la sfârşitul unei proceduri juridice care a durat şase ani, pentru a obţine înregistrarea iniţiativei cetăţeneşti europene privind regiunile naţionale.

În martie anul trecut, CNS a înaintat Comisiei Europene iniţiativa cetăţenească intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi durabilitatea culturilor regionale”, pentru care s-au adunat peste 1,2 milioane de semnături verificate în decurs de doi ani, în condiţiile pandemiei de coronavirus.

În răspunsul său oficial din 3 septembrie, Comisia a comunicat că nu va propune o nouă normă juridică UE pe baza iniţiativei cetăţeneşti, deoarece consideră că garanţiile solide actuale facilitează deja incluziunea minorităţilor, asigură tratamentul egal şi respectul pentru diversitatea culturală şi lingvistică. Pentru a obţine anularea acestei hotărâri de respingere, CNS a introdus în noiembrie o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.