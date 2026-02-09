Ungaria asigură protecţie consulară cetăţeanului maghiar reţinut în Ucraina

Budapesta, luni, 9 februarie 2026 (MTI) - Asigurăm protecţie consulară cetăţeanului maghiar reţinut recent în Ucraina, care a încercat să ajute cinci persoane să se refugieze în Ungaria - a scris, duminică, pe Facebook, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit unui comunicat remis de MAE ungar, ministrul a subliniat, în postarea sa, că, pe măsură ce se apropie de al patrulea an, toată lumea este deja sătulă de război.

„Oamenii din Ucraina nu vor să moară, însă zilnic vedem imagini cu acţiuni violente de mobilizare, iar pe străzile oraşelor ucrainene are loc adesea o adevărată vânătoare de oameni. Mulţi bărbaţi ucraineni – bunici, taţi, fraţi, fii, nepoţi – încearcă cu disperare să fugă din Ucraina pentru a evita încorporarea, trimiterea pe front şi moartea probabilă. Cu toate acestea, poliţia de frontieră ucraineană face tot posibilul şi foloseşte toate mijloacele pentru a-i prinde pe cei care încearcă să se refugieze”, a accentuat ministrul.

„Autorităţile ucrainene au reţinut în ultimele zile un cetăţean maghiar care a încercat să ajute cinci bărbaţi ucraineni să se refugieze în Ungaria. Consulatul nostru general de la Beregovo i-a acordat imediat protecţie consulară şi îl sprijină în cadrul procedurii poliţieneşti”, a continuat şeful diplomaţiei ungare.

„Acest caz arată din nou: războiul trebuie să se încheie cât mai curând, iar mobilizarea forţată trebuie oprită imediat”, a concluzionat Péter Szijjártó.