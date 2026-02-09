Péter Szijjártó: Respingem afirmaţiile dispreţuitoare potrivit cărora Ungaria ar fi un simplu atelier de asamblare

Budapesta, luni, 9 februarie 2026 (MTI) - La Környe, a fost pusă piatra de temelie a noii investiţii a companiei Becton Dickinson, lider mondial în producţia de echipamente medicale, în valoare de aproximativ 17 miliarde de forinţi (45,07 milioane euro), ceea ce demonstrează din nou că în relaţiile maghiaro-americane apare un suflu nou - a anunţat, luni, la faţa locului, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE Ungar, ministrul a declarat, la ceremonia de lansare a investiţiei Becton Dickinson Hungary, că firma americană de tehnologie medicală, aflată printre liderii pieţei mondiale, va construi în localitate, pe lângă fabrica de seringi, şi o unitate de sterilizare. Investiţia, în valoare de 17 miliarde de forinţi (45,07 milioane euro), este sprijinită de Guvern cu trei miliarde de forinţi (7,95 milioane euro).

Acesta a subliniat că este vorba despre o dezvoltare importantă şi din perspectiva funcţionării globale a companiei, prezentă în 61 de ţări, întrucât unitatea care va fi construită este unică la nivelul întregii reţele.

Péter Szijjártó a salutat faptul că aproape o treime dintre furnizorii Becton Dickinson sunt deja companii maghiare, astfel încât această investiţie oferă oportunităţi de dezvoltare şi pentru întreprinderile locale. Totodată, a evidenţiat că firma sprijină formarea tinerilor, iar 98% din produsele realizate aici sunt destinate exportului.

„Înţeleg atunci când adversarii noştri politici ne privesc de sus şi ne tratează cu dispreţ, vorbind cu o condescendenţă plină de milă despre Ungaria ca despre un simplu atelier de asamblare. Poate că, din spatele pachetelor de acţiuni ale marilor corporaţii internaţionale, lucrurile par astfel, însă în realitate toate instrumentele necesare vieţii trebuie asamblate. Iar în lumea de astăzi, această muncă de asamblare necesită hărnicie, cunoştinţe, pregătire serioasă şi calificare. De aceea, consider că este corect ca, în numele tuturor celor care lucrează în fabricile din Ungaria, să respingem aceste afirmaţii depreciative care vorbesc despre ateliere de asamblare”, a afirmat ministrul.

Şeful diplomaţiei ungare a menţionat că, în pofida războiului din ţara vecină, ultimii patru ani au reprezentat cea mai de succes perioadă din istoria economică a Ungariei în ceea ce priveşte investiţiile.

Péter Szijjártó a subliniat că şi acest eveniment demonstrează faptul că, în relaţiile dintre Ungaria şi Statele Unite, apare un suflu nou, după ce anul trecut au fost încheiate acorduri cu firme americane pentru un volum record de investiţii.

„Niciodată până acum nu s-a întâmplat ca 16 companii americane să se angajeze simultan la investiţii în Ungaria, în valoare totală de 190 de miliarde de forinţi (503,74 milioane euro)”, a declarat ministrul.