În Ungaria, pensia actuală este de două ori şi jumătate mai mare decât cea din 2010

Budapesta, luni, 9 februarie 2026 (MTI) - Pensia actuală este de două ori şi jumătate mai mare decât cea din anul 2010 şi, în termeni reali, a crescut cu 48% de atunci, în timp ce măsuri, precum protecţia costurilor la utilităţi, plafonarea preţurilor la energie şi plafonarea adaosurilor comerciale, îi sprijină, de asemenea, pe pensionari - a subliniat Balázs Hankó, ministrul ungar al Culturii şi Inovării, luni dimineaţă, în emisiunea matinală a canalului de ştiri M1 a postului public ungar de televiziune.

Balázs Hankó a declarat că, în luna februarie, este plătită integral pensia aferentă celei de-a 13-a luni, precum şi prima tranşă a pensiei aferente celei de-a 14-a luni, astfel că un pensionar cu pensie medie primeşte în total 560 000 de forinţi (aproximativ 7568 de lei).

Acesta a precizat că pensia medie este de 250 000 de forinţi (circa 3 378 de lei), pensia pentru a 13-a lună reprezintă încă 250 000 de forinţi (aproximativ 3 378 de lei), iar la acestea se adaugă prima săptămână din pensia aferentă celei de-a 14-a luni, în valoare de 60 000 de forinţi (circa 811 lei), ajungându-se astfel la suma totală de 560 000 de forinţi, în luna februarie, pentru un pensionar cu pensie medie.

Ministrul a menţionat că distribuirea pensiilor a început deja, transferurile urmând să fie efectuate în două zile diferite: în data de 12 februarie va fi plătită pensia pentru a 13-a lună, iar în data de 13 februarie va fi virată prima săptămână din pensia pentru a 14-a lună.

Acesta a mai arătat că, în cazul celor aproximativ două milioane şi jumătate de pensionari, cheltuielile cu plata pensiilor au totalizat, anul trecut, 7 200 de miliarde de forinţi (19,08 miliarde euro), iar în acest an acestea vor ajunge la 7 700 de miliarde de forinţi (20,41 miliarde euro).