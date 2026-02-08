La Budapesta a avut loc al XXXIV-lea Bal Ceangăiesc sub patronajul preşedintelui Ungariei

Budapesta, duminică 8 februarie 2026 (MTI) - Sâmbătă seara, la Teatrul Naţional de Dans din Budapesta, a avut loc cel de-al XXXIV-lea Bal Ceangăiesc, organizat de Fundaţia Pro Minoritate şi Asociaţia de Artă Populară "Válaszút".

În discursul său de bun venit, Zsolt Németh, preşedintele comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ungar, a spus: comunitatea maghiarilor ceangăi din Moldova este un miracol cu adevărat unic.

El a adăugat: un miracol este şi faptul că maghiarii ceangăi din Moldova au supravieţuit de-a lungul secolelor, în ciuda unei istorii pe care foarte puţine grupuri etnice maghiare au trăit-o.

Acest lucru este valabil în special în condiţiile luptei multiseculare împotriva încercărilor de asimilare şi a politicilor de asimilare româneşti, care au luat diverse forme în ultimele decenii sau secole – a spus politicianul, adăugând: în tot acest timp, instituţiile individuale au avut un rol cu totul deosebit în apărarea comunităţii.

Zsolt Németh a evidenţiat două persoane, prima fiind Domokos Pál Péter care, în perioada interbelică, la îndemnul lui Béla Bartók, a început să exploreze şi să descopere maghiarii ceangăi din Moldova. Munca sa a fost continuată după al Doilea Război Mondial de Kallós Zoltán, care a cules 14 000 de melodii cu magnetofonul primit de la Kodály Zoltán.

Politicianul a reamintit: balul din acest an îi aduce un omagiu lui Kallós Zoltán printr-o expoziţie de fotografii, un film şi un spectacol pe scenă, cu cântecele şi dansurile culese de el. „Să ne reamintim aceste instituţii constituite dintr-un singur om, fără de care maghiarii ceangăi din Moldova poate că nu ar mai exista astăzi” – a subliniat el.

Zsolt Németh a arătat că, în urma programului educaţional al guvernului ungar, peste 2 000 de copii sunt educaţi de aproape 200 de profesori, în 36 de localităţi.

El a reamintit, de asemenea, că în Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare. „Dorim să continuăm această activitate şi cred că nu este nevoie să subliniez celor prezenţi aici care este alegerea evidentă” – a subliniat politicianul.

El a adăugat: balul este şi un eveniment caritabil, donaţiile strânse vor fi folosite pentru renovarea Casei Maghiare, care a fost înfiinţată în satul Pustiana (jud. Bacău) cu mai bine de 20 de ani în urmă.

Patronul balului a fost Tamás Sulyok, preşedintele Ungariei.