Secretar de stat ungar: Guvernul ajută românii din Ungaria şi cu subvenţii speciale

Gyula, sâmbătă, 7 februarie 2026 (MTI) – Pe lângă finanţarea proiectelor, guvernul acordă în acest an românilor din Ungaria şi subvenţii speciale în valoare totală de peste 170 de milioane de forinţi (449 de mii de euro) – a anunţat vineri, la Gyula, secretarul de stat pentru relaţiile cu biserici şi etnii din cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

În timpul unei vizite la Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU), Miklós Soltész a declarat că, în ultimii 15 ani – pe lângă întreţinerea instituţiilor de învăţământ public – ATRU a primit ca sprijin peste 8,3 miliarde de forinţi (21,9 de milioane de euro), iar numai anul trecut i-au fost acordate 954 de milioane de forinţi (2,52 milioane de euro), ceea ce reprezintă de şapte ori mai mult decât suma din anul 2010.

El a menţionat că ATRU a preluat recent un număr mare de sarcini publice, organismul întreţine grădiniţe şi şcoli, „este bine să vezi că aceste instituţii funcţionează fantastic”.

Potrivit secretarului de stat, deşi spiritul şi cunoştinţele sunt cele mai importante, sunt necesare şi dezvoltări ale infrastructurii, care îmbogăţesc nu numai instituţia beneficiară, ci şi comunitatea şi chiar întreaga localitate, oferind locuri de muncă şi subzistenţă pentru proiectanţi şi antreprenori.

Miklós Soltész a spus: este firesc ca steagurile Ungariei şi României să fie prezente împreună, „asta nu face rău nimănui, nu ofensează pe nimeni”.

Potrivit lui Gheorghe Cozma, preşedintele ATRU, toate sprijinele şi investiţiile contribuie la conservarea comunităţii; datorită acestora se îmbogăţeşte nu numai comunitatea română din Ungaria, ci şi întreaga ţară.

Subvenţiile individuale se acordă pe baza deciziilor individuale ale guvernului, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Relaţiile cu Biserici şi Etnii. Acestea creează posibilitatea unor investiţii şi programe care nu ar fi realizabile din resurse proprii sau doar prin finanţarea proiectelor.

Anul acesta, vor fi alocate încă 19 milioane de forinţi (50 179 de euro) ca sprijin pentru renovarea şi consolidarea structurii cupolei Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula (Giula). Renovarea terenului de joacă al grădiniţei din Kétegyháza (Chitighaz) va beneficia de 15 milioane de forinţi (39 615 de euro), renovarea terasei şcolii şi grădiniţei din Battonya (Bătania) va primi 5 milioane de forinţi (13 240 de euro), iar dezvoltarea eficienţei energetice a şcolii bilingve din Méhkerék (Micherechi) va fi sprijinită cu 20 de milioane de forinţi (52 820 de euro).

În comuna Méhkerék, comunităţile ortodoxă, baptistă şi penticostală vor primi 13 milioane de forinţi (34 336 de euro) pentru a achiziţiona instrumente muzicale şi pentru extindere de parcări, printre altele. Pentru finalizarea renovării sediului asociaţiei caritabile Miruna vor fi alocate şapte milioane de forinţi (18 487 de euro); pentru dezvoltarea tehnică a revistei în limba română Cronica patru milioane de forinţi (10 564 de euro); iar pentru organizarea celei de-a 21-a ediţii a Festivalului Naţional de Gastronomie Românească şi Ziua Familiilor cinci milioane de forinţi (13 205 de euro).

La conferinţa de presă s-a anunţat că cea mai importantă subvenţie, în valoare de 85 de milioane de forinţi (224 485 de euro), a fost acordată pentru construirea unui centru comunitar multifuncţional românesc. Împreună cu subvenţiile acordate anterior, un total de 200 de milioane de forinţi (528 200 de euro) vor fi utilizaţi pentru construirea centrului comunitar în Gyula, care va începe conform aşteptărilor în această primăvară; licitaţia de achiziţie publică urmează să fie anunţată în această lună, iar predarea clădirii este prevăzută pe anul viitor.

Gheorghe Cozma a declarat agenţiei ungare de presă MTI că centrul comunitar va fi utilizat în primul rând de organizaţii şi asociaţii care nu au sediu propriu, dar va fi potrivit şi pentru organizarea unor evenimente culturale sau chiar familiale. „Va fi casa comunităţii româneşti din Ungaria” – a spus el.

Miklós Soltész a precizat: comunităţile germanilor, slovacilor, sârbilor, bulgarilor şi croaţilor dispun deja de acest tip de centru comunitar, astfel încât noul centru va umple un gol pentru comunitatea română.