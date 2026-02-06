Viktor Orbán: Numai un guvern naţional poate asigura securitatea Ungariei (partea a 2-a)

Ruşii avertizează în mod regulat că forţele occidentale care intră pe teritoriul ucrainean reprezintă ţinte militare, "se va trage asupra lor", ceea ce ar putea duce la ciocniri între soldaţii UE şi ruşi, existând pericolul ca linia frontului, războiul să se apropie de graniţele Ungariei - a spus Viktor Orbán.

El a precizat că trebuie să se spună clar de la bun început: în niciun caz, Ungaria nu se va implica într-un război cu Rusia, nici pe teritoriu rus, nici pe teritoriu ucrainean, Ungaria este dispusă să participe doar la o alianţă defensivă.

Referindu-se la mesajul primit joi de la preşedintele american Donald Trump, în care acesta îi sprijină realegerea, prim-ministrul a reamintit: la alegerile anterioare, guvernul american de stânga a considerat important să sprijine opoziţia de stânga, însă lucrurile s-au schimbat de atunci.

El a spus că există o alianţă de lungă durată între preşedintele SUA şi Ungaria, „am colaborat bine când a fost preşedinte al Statelor Unite pentru prima dată”.

În continuare, el a spus: „filosofia noastră este că trebuie să ne facem prieteni, aceasta este esenţa politicii externe”. Am avut succes în America deoarece există o problemă internaţională majoră, războiul din Europa, războiul ruso-ucrainean, problema păcii şi a războiului, asupra căreia există un consens şi pentru care Statele Unite au nevoie de sprijin – a explicat el.

Viktor Orbán a spus că, în Europa, Ungaria este singura ţară care a menţinut în mod consecvent poziţia, încă de la izbucnirea războiului, că dacă Donald Trump ar fi fost preşedinte al Statelor Unite în 2022, acest război nu ar fi avut loc. Dacă europenii nu l-ar „împiedica şi obstrucţiona” pe preşedintele american, ar fi pace de mult timp – a declarat el, adăugând că Donald Trump este singurul lider internaţional care nu renunţă, care vine constant cu noi încercări de pace şi pentru aceasta are nevoie de aliaţi europeni.

„Nu suntem cea mai mare ţară din Europa, dar suntem singurul aliat al Statelor Unite în cauza păcii şi putem fi mândri de asta” – a spus el.

Premierul a mai spus că resursele economice sunt disponibile pentru a asigura indemnizaţiile suplimentare. Anul trecut şi anul acesta, deficitul bugetar a fost de 5%, iar datoria publică a fost de 73-74%, ceea ce plasează Ungaria în mijlocul clasamentului european.

El a adăugat: potrivit previziunilor sale, economia ungară poate preconiza un deficit bugetar sub 5% şi pentru anul viitor, ceea ce înseamnă o economie stabilă şi previzibilă, acceptată de investitori, întrucât Ungaria se află în categoria ţărilor recomandate pentru investiţii. El a subliniat: nu agenţiile de rating de credit, ci investitorii decid ce părere au despre o ţară şi se vede că investiţii mari vin în Ungaria nu numai din America, ci şi din Asia şi Europa.

Primul ministru a mai spus că, în ciuda unei creşteri economice de mai puţin de 1%, salariul minim a fost majorat cu 11%. Economia ungară este capabilă de această performanţă chiar şi cu o creştere de 1% – a subliniat el, adăugând că economia este capabilă să ofere subvenţii la dobândă pentru împrumuturi fixe de 3%, pentru cei care îşi cumpără prima locuinţă. Suntem capabili să dublăm deducerea fiscală pentru familii, iar din iulie am reuşit să scutim de impozit alocaţiile pentru creşterea sugarilor şi copiilor. Acestea reprezintă zeci de mii de forinţi în portofelul fiecărei familii, pentru unele familii acest lucru ar putea însemna chiar un venit suplimentar de o sută de mii de forinţi (aproape 265 de euro) – a subliniat el.