Viktor Orbán: Numai un guvern naţional poate asigura securitatea Ungariei (partea 1)

Budapesta, vineri, 6 februarie 2026 (MTI) - Este o ambiţie realistă să menţinem Ungaria în afara războiului, să nu participăm la acţiuni care apropie Europa de război în fiecare zi şi să nu permitem ca banii ungurilor să fie duşi în Ucraina - a declarat prim-ministrul, subliniind importanţa petiţiei naţionale în cadrul emisiunii de vineri dimineaţa a postului public Radio Kossuth, subliniind că numai guvernul naţional poate asigura securitatea Ungariei.

Viktor Orbán a spus că ţara trebuie să rămână în afara războiului şi, pentru a face acest lucru, trebuie să spună nu şi să-şi asume conflictul cu Bruxelles. El a spus că nu se poate angaja să învingă într-o dezbatere mai mult de douăzeci de ţări europene, dintre care majoritatea sunt mai mari decât Ungaria, şi să impună voinţa ungurilor. „Desigur, fac eforturi pentru ca europenii să se ridice împotriva războiului şi să ia poziţie tot mai mulţi de partea păcii” – a spus premierul.

El a afirmat că singura şansă pentru Europa de a scăpa de război este ca oamenii care doresc pacea şi care sunt majoritari, la fel ca în Ungaria, să exercite presiuni asupra propriilor guverne ca să opteze pentru o politică de pace şi nu o politică de război. Prin urmare, singura noastră opţiune este ca Ungaria să rămână în afara conflictului. Ceea ce fac europenii este greşit şi, din moment ce nu putem schimba situaţia în bine, ambiţia noastră este să rămânem în afara conflictului – a explicat el.

„Dacă nu te implici în conflict, nu poţi rămâne în afara lui. Te apucă de gât şi te trag şi pe tine în conflict” – a avertizat el, adăugând: de aceea nu este bine să avem în Ungaria un guvern marionetă al Bruxelles-ului, de aceea avem nevoie de un guvern naţional, deoarece numai acesta poate asigura securitatea Ungariei.

Vorbind despre războiul din Ucraina, prim-ministrul a subliniat că pericolul imediat este ca banii ungurilor să fie daţi Ucrainei, următorul nivel de ameninţare este ca tinerii unguri să fie înrolaţi sub comanda unei armate europene, iar ameninţarea următoare este evidentă din cuvintele secretarului general al NATO, Mark Rutte, conform căruia pe teritoriul Ucrainei vor staţiona soldaţi occidentali.

