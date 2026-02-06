În Ungaria, fondurile destinate programului "Website propriu pentru fiecare întreprindere" s-au epuizat în patru zile

Budapesta, vineri, 6 februarie 2026 (MTI) - A doua fază a programului "Website propriu pentru fiecare întreprindere", implementat în cadrul Programului "Demján Sándor", se încheie la ora 18, pe 6 februarie 2026, din cauza epuizării resurselor disponibile - a anunţat vineri Ministerul Economiei Naţionale din Ungaria.

Comunicatul ministerului reaminteşte că prima fază a programului, în valoare de 9 miliarde de forinţi (23,77 de milioane de euro), a fost lansată de guvern la 3 februarie 2025 şi a stârnit un interes considerabil, astfel încât 6000 de întreprinzători individuali şi întreprinderi mici au beneficiat de sprijin. Pe baza acestui succes, a doua fază a fost lansată pe 3 februarie 2026 cu un buget de 1,2 miliarde de forinţi (3,17 milioane de euro), pentru care au putut aplica din nou microîntreprinderile şi întreprinderile mici din Ungaria.

Scopul sprijinului bazat pe vouchere este promovarea dezvoltării digitale a întreprinderilor: crearea unei prezenţe moderne pe internet, dezvoltarea prezenţei pe reţelele sociale şi, ca element nou, introducerea serviciilor online bazate pe inteligenţa artificială – scrie în document.

Ministerul a comunicat: popularitatea programului reiese în mod evident din faptul că au fost depuse peste 1000 de aplicaţii în termen de patru zile de la deschiderea apelului la proiecte, astfel încât bugetul total a fost epuizat într-un timp extrem de scurt.