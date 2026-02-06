Donald Trump şi-a exprimat sprijinul deplin pentru realegerea lui Viktor Orbán în funcţia de prim-ministru

Budapesta, vineri, 6 februarie 2026 (MTI) - Preşedintele SUA şi-a exprimat într-un mesaj sprijinul deplin pentru realegerea lui Viktor Orbán în funcţia de prim-ministru. Viktor Orbán a distribuit mesajul lui Donald Trump joi, pe pagina sa de socializare, scriind: "Un mesaj din America. Mulţumesc, domnule Preşedinte!"

Donald Trump a scris: „Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán este un lider cu adevărat puternic şi hotărât, care a demonstrat de nenumărate ori că poate obţine rezultate excepţionale. El luptă neobosit, îşi iubeşte ţara şi poporul, la fel cum eu iubesc Statele Unite ale Americii. Viktor munceşte din greu pentru apărarea Ungariei, pentru stimularea economiei, crearea de locuri de muncă, pentru a da avânt comerţului, pentru oprirea imigraţiei ilegale şi menţinerea legii şi ordinii.

În timpul preşedinţiei mele, relaţiile dintre Ungaria şi Statele Unite au atins un nou nivel în domeniul cooperării şi al rezultatelor spectaculoase, în mare parte datorită prim-ministrului Viktor Orbán. Aştept cu nerăbdare să continuăm această strânsă colaborare pentru ca ambele ţări să poată avansa pe această cale excepţională spre succes şi cooperare. Am fost mândru să susţin realegerea lui Viktor în 2022 şi sunt onorat să o pot face din nou. Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător şi un învingător care are sprijinul meu deplin şi necondiţionat pentru realegerea sa în funcţia de prim-ministru. El nu dezamăgeşte niciodată formidabilul popor al Ungariei” – scrie în mesajul citat de Viktor Orbán în postarea sa.