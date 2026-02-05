Péter Szijjártó: Paks II este considerată de astăzi, atât juridic, cât şi practic, o centrală nucleară aflată în construcţie

Budapesta, joi, 5 februarie 2026 (MTI) - A fost turnat primul beton în cadrul extinderii centralei de la Paks, astfel că proiectul este calificat, inclusiv potrivit standardelor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), drept "centrală nucleară aflată în construcţie", fiind nava-amiral a relansării nucleare europene şi, totodată, o garanţie a reducerii costurilor cu utilităţile - a anunţat, joi, la faţa locului, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului remis de MAE Ungar.

Cu prilejul ceremoniei organizate cu această ocazie, şeful diplomaţiei ungare a afirmat că evenimentul demonstrează din nou justeţea vechii zicale, potrivit căreia „maghiarii nu au dreptate, ci vor avea dreptate”, întrucât guvernul a decis extinderea centralei de la Paks într-o perioadă în care energia nucleară era considerată un subiect tabu în Europa.

Péter Szijjártó a subliniat că, în prezent, nu poate exista competitivitate fără energie nucleară, iar Ungaria poate dobândi astfel un avantaj semnificativ în viitor.

„Dintre investiţiile nucleare aflate în derulare, astăzi, în Europa, cea mai mare şi cea mai avansată construcţie nucleară este Paks II; aceasta este nava-amiral a relansării nucleare a continentului european”, a declarat ministrul.

Acesta a evidenţiat totodată că numeroşi factori au încercat şi încearcă să blocheze investiţia, printre care: fosta administraţie americană, liberalii de la Bruxelles şi anumiţi reprezentanţi ai opoziţiei din Ungaria.

„Noi însă nu am cedat şi nu vom ceda. Am convenit cu preşedintele Donald Trump ca Statele Unite să elimine sancţiunile adoptate anterior în legătură cu Paks II. La Bruxelles, noi înşine am împiedicat şi împiedicăm introducerea de sancţiuni ale Uniunii Europene împotriva sectorului nuclear. Iar opoziţia o vom învinge”, a accentuat politicianul.

Ministrul a precizat că primul beton va asigura baza stabilă a clădirii de comandă a centralei, iar odată cu turnarea acestuia proiectul va fi considerat, conform standardelor AIEA, drept reactor „aflat în construcţie”.

Rafael Grossi, Director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, a calificat evenimentul drept o zi excelentă pentru Ungaria, pentru Rusia, pentru cooperarea nucleară şi energia durabilă, subliniind că investiţia de la Paks va deveni un simbol puternic al prosperităţii Ungariei şi al transformării acesteia într-o economie europeană importantă.

Acesta a amintit că proiectul a fost realizat în condiţii dificile, astfel că determinarea şi voinţa dovedite reprezintă, potrivit spuselor sale, un exemplu relevant.