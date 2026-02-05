Opt ani de privare de libertate pentru acuzata de rândul al IV-lea din procesul Antifa

Budapesta, joi, 5 februarie 2025 (MTI) - Tribunalul din Budapesta a condamnat, miercuri, în primă instanţă, la opt ani de pedeapsă privativă de libertate în regim închis pe cetăţeanul german Maja T., acuzat de rândul al IV-lea în procesul Antifa.

Inculpaţii au comis atacuri la Budapesta, în februarie 2023, împotriva unor persoane considerate a fi de extremă dreapta.

Instanţa a condamnat, miercuri, acuzatul de rândul al III-lea, cetăţeanul german Anna M., pentru participare la un grup infracţional organizat, la doi ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de cinci ani, şi a dispus expulzarea acesteia de pe teritoriul Ungariei pentru o perioadă de cinci ani.

Acuzata de rândul al IV-lea, Maja T., a fost găsită vinovată de patru capete de acuzare – parţial ca coautor, parţial complice – pentru tentativă de vătămare corporală care a pus viaţa în pericol, comisă în cadrul unui grup infracţional organizat, precum şi pentru tentativă de vătămare corporală gravă comisă din motive josnice. Pe lângă pedeapsa de opt ani de pedeapsă privativă de libertate în regim închis, instanţa a dispus expulzarea sa de pe teritoriul Ungariei pentru opt ani.

Acuzaţii de rândul al IV-lea şi al V-lea nu pot beneficia de eliberare condiţionată. Potrivit hotărârii instanţei, acuzata de rândul al IV-lea rămâne în arest preventiv până la decizia instanţei de apel; hotărârea nu este definitivă.

Conform rechizitoriului prezentat anterior, inculpaţii au creat, în anul 2017, o organizaţie de extremă stângă ai cărei membri au decis să poarte lupta ideologică împotriva fascismului prin violenţă fizică. Aceştia s-au antrenat în mod regulat pentru a exersa desfăşurarea atacurilor, au păstrat legătura între ei prin darknet şi şi-au planificat acţiunile.

Potrivit acestui scenariu, în februarie 2023, au desfăşurat atacurile la Budapesta, stabilind un interval de timp de 30 de secunde pentru fiecare acţiune şi atribuind fiecărui membru al grupului o sarcină precisă. Scopul atacurilor a fost intimidarea, motiv pentru care intenţionau să provoace răni grave.

Acţiunile au fost desfăşurate conform planului exersat, în deplină tăcere, pentru a îngreuna ancheta; inculpaţii au purtat mănuşi şi măşti şi s-au schimbat de haine în timpul părăsirii locului faptei. În legătură cu evenimentele planificate la Budapesta, pentru data de 11 februarie 2023, de către grupuri de dreapta, zece persoane care aderau la ideologia Antifa au sosit în Ungaria din Germania şi Italia. Potrivit datelor anchetei, în timpul atacurilor a existat riscul producerii unor leziuni care puneau viaţa în pericol, ceea ce înseamnă că acuzaţii trebuiau să ia în calcul faptul că pot provoca leziuni mult mai grave, iar faptul că acestea nu s-au produs se datorează exclusiv întâmplării – a precizat anterior parchetul.

Instanţa a pronunţat hotărârea în lipsă în cazul Gabriellei M. şi al Annei M., astfel că la proces a fost prezentă doar acuzata de rândul al VI-lea, Maja T., care se declară non-binară. În declaraţia sa în faţa instanţei, aceasta a susţinut că „statul ungar, care nu tolerează opiniile contrare”, a creat în jurul său un climat de intimidare şi a etichetat-o drept teroristă, menţinând-o în detenţie de 18 luni, în Ungaria, în pofida faptului că Curtea Constituţională Federală a Germaniei a declarat ilegală extrădarea sa.

Potrivit acesteia, detenţia în izolare şi privarea sistematică de somn, constituie tortură şi au ca scop constrângerea sa la declaraţii, iar procedura penală şi procesul sunt motivate politic, având drept scop consolidarea naraţiunii potrivit căreia Antifa ar fi o organizaţie criminală.

În schimb, antifascismul reprezintă, în opinia sa, autoapărarea societăţilor democratice împotriva fascismului şi nu implică dorinţa de violenţă – a subliniat Maja T.

La proces, avocatul acuzatei de rândul al V-lea, a calificat, de asemenea, cazul drept motivat politic. În opinia sa, conducerea politică, aflată la putere din anul 2010, exercită presiuni asupra instanţei, iar presa de propagandă a încercat încă de la început să asocieze cazul cu mişcarea politică de stânga.

În asemenea condiţii, este dificil pentru instanţă să pronunţe o hotărâre independentă – a afirmat avocatul.

Dosarul mai are doi inculpaţi. Parchetul o acuză pe cetăţeana italiană, Ilaria Salis, acuzata de rândul I, de trei capete de acuzare: de tentativă de vătămare corporală care a pus viaţa în pericol, comisă în cadrul unui grup infracţional organizat, parţial ca coautor, parţial complice; între timp însă, inculpata a dobândit imunitate parlamentară după ce a fost aleasă deputat în Parlamentul European.

Acuzatul de rândul al II-lea, cetăţeanul german Tobias E., a fost condamnat anterior şi se află în prezent în Germania sub supraveghere penală.

Acuzata de rândul al V-lea se află, de asemenea, în străinătate, în Italia, întrucât autorităţile italiene nu au predat-o Ungariei.

Acuzata de rândul al III-lea, Anna M., se apără în stare de libertate în Germania.

În cazul acuzatelor de rândul al IV-lea şi al V-lea, parchetul a solicitat aplicarea unor pedepse cu privare de libertate în regim închis pe o durată mai mare, iar în cazul acuzatei de rândul al III-lea a cerut o pedeapsă cu privare de libertate în regim închis executorie. Totodată, apărătorii tuturor celor trei inculpaţi au declarat apel pentru achitare, respectiv pentru reducerea pedepselor.