În data de 12 februarie va fi lansat, la Cluj-Napoca, Anul omagial Márton Áron

Cluj-Napoca, joi, 5 februarie 2026 (MTI) - Anul omagial Márton Áron, proclamat pentru 2026 de Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, va fi lansat în data de 12 februarie, cu ocazia împlinirii a 87 de ani de la consacrarea episcopală a lui Márton Áron, în Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca. În cadrul anului omagial "Márton Áron 130", va fi realizat şi un site care valorifică fondul fotografic al regretatului episcop.

Anul omagial „Márton Áron 130”, proclamat cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la naşterea renumitului episcop transilvănean, îşi propune, în special, să ofere tinerilor drept model personalitatea fostului conducător al Bisericii – a scris Gergely Kovács, arhiepiscop de Alba Iulia, în circulara prin care a anunţat anul omagial. Acesta a amintit că Márton Áron s-a născut în urmă cu 130 de ani, în data de 28 august 1896, la Sândominic, iar arhiepiscopia a declarat un an comemorativ intitulat „Márton Áron 130”, pentru a marca în mod demn această aniversare importantă.

„Acest an special ne oferă tuturor posibilitatea să redescoperim şi să integrăm în viaţa noastră spiritualitatea şi învăţătura episcopului Áron ca exemplu de urmat, acordând o atenţie deosebită faptului ca şi tinerele generaţii să înţeleagă importanţa sa şi să privească viaţa şi învăţătura lui ca pe o sursă de putere şi un semn călăuzitor”, se arată în circulara publicată pe site-ul arhiepiscopiei.

Potrivit documentului, credinţa şi curajul episcopului Márton Áron reprezintă un exemplu atât pentru preoţi, cât şi pentru credincioşi, întrucât fostul ierarh „a rămas fidel valorilor evanghelice chiar şi în cele mai dificile vremuri istorice, apărând consecvent poporul lui Dumnezeu, demnitatea umană şi libertatea de conştiinţă”.

„Prin viaţa şi slujirea sa, el ne transmite că puterea credinţei şi a iubirii poate depăşi chiar şi cele mai mari obstacole. De aceea, amintirea şi învăţarea din exemplul său nu reprezintă doar o evocare a trecutului, ci o întărire a vieţii noastre creştine: ne ajută să înţelegem că provocările fiecărei epoci pot primi un răspuns printr-o mărturie de credinţă angajată şi curajoasă”, a subliniat arhiepiscopul.

Acesta i-a îndemnat pe preoţi şi pe credincioşi să acorde o atenţie sporită episcopului Márton Áron şi a anunţat că, la nivel arhiepiscopal, vor fi organizate numeroase evenimente dedicate moştenirii sale. Sunt încurajate şi pelerinaje la principalele locuri ale vieţii sale: Sândominic, Alba Iulia, Cluj-Napoca şi Sighetu Marmaţiei.

Gergely Kovács a amintit că UDMR a iniţiat, printr-un proiect de lege, declararea anului 2026 drept Anul Márton Áron în România, proiectul aflându-se în prezent în procedură legislativă. Înaltul prelat şi-a exprimat speranţa într-o decizie favorabilă, menţionând totodată că majoritatea programelor planificate de arhiepiscopie şi de Muzeul/Asociaţia Márton Áron din Sândominic sunt independente de acest demers.

Dintre evenimentele programate a evidenţiat lansarea solemnă a anului omagial, care va avea loc în data de 12 februarie, la Cluj-Napoca, precum şi omagierea şi conferinţa organizate în data de 29 august, la Sândominic.

Totodată, va fi realizat un scurt film de animaţie care va prezenta într-o formă concisă şi accesibilă viaţa şi învăţătura episcopului Márton Áron, iar pentru atragerea tinerilor este planificată şi o expoziţie itinerantă interactivă.

În cadrul anului omagial va fi lansat un concurs de creaţie, va fi organizat un concurs pentru elevi dedicat episcopului Márton Áron, la Alba Iulia va avea loc o conferinţă de istorie bisericească în limba română, iar la sediul arhiepiscopiei va fi deschisă o expoziţie trilingvă (maghiară, română şi engleză).

Până la sfârşitul lunii august va fi finalizat şi site-ul dedicat vieţii episcopului, realizat pentru tineri, care valorifică fondul fotografic Márton Áron al Arhivei Arhiepiscopale din Alba Iulia.

În anul omagial vor fi organizate mai multe conferinţe, deosebit de importante fiind cele planificate la Budapesta, Bucureşti şi Roma – se mai arată în circulară.