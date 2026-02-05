Buget majorat şi termen prelungit în programul maghiar de sprijin pentru achiziţia de automobile electrice destinate companiilor

Budapesta, joi, 5 februarie 2026 (MTI) - A fost majorat bugetul şi a fost prelungit termenul de depunere a cererilor în programul de sprijin pentru achiziţia de automobile electrice destinate companiilor - a anunţat, joi, ministrul ungar al Energiei, Lantos Csaba, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

În mesajul video, ministrul a amintit că programul pentru automobile electrice destinate companiilor a fost lansat în urmă cu doi ani şi s-a dovedit a fi unul popular, fiind depuse până în prezent aproximativ 10 000 de cereri.

Anul trecut bugetul programului a mai fost majorat o dată, iar termenul de depunere a fost prelungit până la sfârşitul lunii februarie. Aceeaşi măsură este aplicată şi acum: Guvernul alocă încă 5 miliarde de forinţi (13,18 milioane euro) pentru ecologizarea flotelor auto ale companiilor. Cererile pot fi depuse până la jumătatea lunii aprilie, pentru un sprijin de până la 4 milioane de forinţi (10 550 euro) per autovehicul – a precizat ministrul.

Programul a fost lansat în februarie 2024 cu un buget de 30 de miliarde de forinţi (79,09 milioane euro). Prin noua majorare, resursele disponibile se majorează la 45 de miliarde de forinţi (1,18 miliarde euro), pentru a sprijini achiziţiile realizate de companii. Potrivit lui Csaba Lantos, utilizarea unor vehicule moderne permite firmelor să îşi reducă costurile de operare şi întreţinere ale parcului auto.

Ministrul a mai subliniat că anul 2025 a fost unul record în Ungaria în ceea ce priveşte înmatricularea autovehiculelor complet electrice: anul trecut, flota de vehicule curate şi silenţioase a crescut cu peste 31.000 de unităţi, iar efectivul total, în luna decembrie, a depăşit pragul de 100 000 de vehicule.

La atingerea acestui record a contribuit în mod semnificativ programul de sprijin, iar prin majorarea bugetului, autorităţile urmăresc menţinerea acestui ritm şi în acest an – a subliniat ministrul Energiei.