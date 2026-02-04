Viktor Orbán: Ucrainenii care participă la încorporările forţate vor fi expulzaţi fără întârziere

Budapesta, miercuri, 4 februarie 2026 (MTI) - Cetăţenii ucraineni, care participă la încorporările forţate, vor fi expulzaţi fără întârziere de pe teritoriul Ungariei - a scris prim-ministrul maghiar pe pagina sa de Facebook miercuri după-amiază.

În videoclipul încărcat ca anexă a postării, Viktor Orbán a relatat că, în cadrul şedinţei de miercuri a guvernului, au fost trecute în revistă evoluţiile legate de războiul ruso-ucrainean „deoarece, în urmă cu câteva zile, un alt cetăţean maghiar a căzut victimă încorporărilor forţate, întreprinse de către autorităţile ucrainene”.

Guvernul ungar a contactat familia afectată din Ucraina Subcarpatică, urmând să-i ofere tot sprijinul de care are nevoie – a adăugat el.

Premierul a informat că, în cadrul şedinţei cabinetului, s-a hotărât ca cetăţenii ucraineeni care participă la încorporările forţate să fie expulzaţi fără întârziere de pe teritoriul Ungariei.