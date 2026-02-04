Primarul General al Budapestei: Se încearcă, prin ordin guvernamental, obstrucţionarea acţiunii înaintate de Budapesta împotriva contribuţiei de solidaritate administrativă

Budapesta, miercuri, 4 februarie 2026 (MTI) - Guvernul ungar a adoptat un ordin prin care - invocând războiul din Ucraina - încearcă să împiedice Capitala Budapesta să conteste în instanţă contribuţia de solidaritate administrativă - a scris miercuri Gergely Karácsony, primarul general al capitalei maghiare pe pagina sa de Facebook - calificând impozitul prin care administraţiile locale mai prospere trebuie să le ajute pe cele care posedă mijloace financiare mai modeste ca fiind "extrem de inechitabil şi ilegitim".

În formularea sa: „în ultimii şaisprezece ani, deţinătorii puterii guvernamentale au coborât de multe ori la niveluri nedemne în ceea ce priveşte destrămarea statului de drept şi a guvernării constituţionale”, însă el nu îşi aminteşte nimic asemănător celor întâmplate marţi.

Ordinul guvernamental adoptat ieri stipulează în mod retroactiv că „jecmănirea” autoguvernării locale a capitalei nici măcar nu poate fi contestată pe cale judiciară; în plus, din motive de siguranţă, prescrie în mod expres instanţelor să înceteze toate acţiunile demarate – a precizat el.

În opinia primarului general: în urma emiterii actul normativ, nici nu este nevoie ca guvernul să recunoască mai clar că autoguvernarea locală a capitalei ar avea câştig de cauză în procesele aflate pe rol, ceea ce înseamnă că banii încasaţi de la locuitorii Budapestei ar trebui restituiţi.

„Totuşi, întreaga situaţie este consternantă. De acum înainte, există precedent legal ca, în procesele în care se aşteaptă – din partea instanţei – o hotărâre în defavoarea guvernului, să fie suficientă adoptarea ulterioară a unui ordin care să stipuleze că guvernul are dreptate, iar acţiunea trebuie sistată definitiv” – a evidenţiat Gergely Karácsony, apreciind că „guvernul s-a năpustit frontal asupra statului de drept, fără a încerca măcar să păstreze aparenţele”.

„Sper că instanţele vor putea contracara această distrugere. Căci dacă nu vor putea, va fi dureros tocmai din punctul de vedere al politicienilor din partidele coaliţiei guvernamentale. Şi acest regim va înceta odată. Iar maniera în care se va sfârşi – în limitele domniei legii sau prin încălcarea legii – va fi decisă de precedentele create de actualul guvern” – a concluzionat primarul general postarea sa.