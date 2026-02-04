În capitala Laosului, a avut loc recepţia staţiei de epurare a apelor uzate, construite cu ajutorul unui credit statal de dezvoltare acordat de Ungaria

Budapesta, miercuri, 4 februarie 2026 (MTI) - Staţia de epurare a apelor uzate, construită cu ajutorul unui credit preferenţial cu destinaţie fixă acordat de către Ungaria, a fost recepţionată în capitala Laosului. Astfel, tehnologiile de nivel mondial ale întreprinderilor maghiare vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi sănătate ale localnicilor - a anunţat miercuri, la Vientiane, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit informaţiilor furnizate de minister, şeful diplomaţiei maghiare a participat la ceremonia de recepţie a staţiei de epurare a apelor uzate, construite cu ajutorul unui credit preferenţial cu destinaţie fixă acordat de către Ungaria. Cu această ocazie, el a precizat că investiţia reprezintă o piatră de hotar în istoria proiectelor de dezvoltare maghiare realizate în Laos – fiind cel mai amplu program de până acum, valoarea aproximativă a acestuia cifrându-se la 90 de milioane de dolari.

Ministrul a relevat că obiectivul, împreună cu reţeaua de canalizare aferentă, are o capacitate zilnică de 52000 de metri cubi, ceea ce înseamnă că va trata apele uzate provenite de la 160000 de persoane, acoperind patru dintre cele nouă arondismente ale capitalei ţării.

El a scos în evidenţă şi faptul că acordurile referitoare la creditele preferenţiale pentru dezvoltare constituie fundamentul excelentei cooperări practice dintre Ungaria şi Laos. Primul dintre acestea a fost semnat deja cu şaptesprezece ani în urmă, iar până în prezent valoarea totală a creditelor a ajuns la 213 milioane de dolari.

Prin intermediul acestor acorduri, tehnologiile de nivel mondial ale companiilor maghiare au facilitat modernizarea şi dezvoltarea Laosului în mai multe sectoare importante, cum ar fi: agricultura, industria alimentară, pescuitul, gospodărirea apelor şi digitalizarea administraţiei publice.

„Pe lângă susţinerea dezvoltării Laosului şi a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale locuitorilor, aceste proiecte au contribuit şi la succesul pe piaţa internaţională al companiilor maghiare. Prin urmare, ne aflăm fără echivoc în faţa unei situaţii de tip win-win, adică avantajoase pentru ambele părţi” – a punctat diplomatul.

Péter Szijjártó a arătat că mai multe proiecte au fost deja implementate cu succes. Companiile maghiare au construit facilităţi zootehnice; au realizat două obiective în domeniul siguranţei alimentare; au implementat un sistem electronic de identificare şi evidenţă a persoanelor destinat modernizării administraţiei publice locale; iar mai recent, a fost recepţionată şi o staţie de tratare a apei, care alimentează acum cu apă potabilă 250000 de oameni.

Potrivit informării sale, se duc tratative şi cu privire la modul în care know-how-ul şi tehnologia maghiară ar putea fi utilizate pentru a implementa sistemul cadastral electronic al ţării.