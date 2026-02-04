Eparhia va colecta donaţii în vederea reclădirii turnului prăbuşit al bisericii reformate din Cehu Silvaniei

Cluj-Napoca, miercuri, 4 februarie 2026 (MTI) - Turnul bisericii reformate din Cehu Silvaniei, care s-a prăbuşit marţi seara tocmai în timpul lucrărilor de restaurare, prezinta defecte structurale grave, dar nimeni nu se aştepta la surparea pereţilor seculari - a informat miercuri Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, care a iniţiat o colectare de donaţii în vederea reclădirii turnului.

Comunicatul semnat de episcopul Szabolcs János Bogdán şi administratorul principal Lajos István Bara a calificat vestea prăbuşirii turnului bisericii-monument din judeţul Sălaj ca fiind şocantă. În formularea lor: evenimentul a zguduit toată comunitatea.

Biserica reformată situată în apropierea drumului naţional care străbate orăşelul din judeţul Sălaj este unul dintre cele mai vechi şi cele mai importante monumente istorice din regiune. Turnul său s-a prăbuşit marţi seara provocând rănirea unei poliţiste locale care se îndrepta spre locul de muncă în momentul tragediei şi avariind un autovehicul parcat în apropiere.

În comunicatul emis, conducerea eparhiei a accentuat că – în timpul renovării – enoriaşii au acţionat conform cerinţelor profesionale, au respectat legislaţia în vigoare şi au apelat la specialiştii corespunzători în vederea executării lucrărilor. Specialiştii au constatat că turnul prezinta defecte structurale grave, dar nu se aşteptau ca zidurile seculare să se prăbuşească – se arată în comunicat.

„Singura noastră consolare este că tragedia nu provocat pierderea de vieţi omeneşti şi că turnul poate fi reconstruit, deşi efortul financiar semnificativ depăşeşte posibilităţile materiale ale enoriaşilor bisericii” – scriu semnatarii.

Zoltán Szilágyi, preotul paroh al bisericii reformate din Cehu Silvaniei, a declarat miercuri portalului de ştiri Krónika.ro următoarele: enoriaşii au început renovarea bisericii-monument construite în secolele al XV-lea şi al XVI-lea deoarece au apărut fisuri în tavan.

„La începutul lucrărilor, experţii au spus că fisurile din tavanul navei au fost provocate probabil de deplasări ale turnului şi că ar putea fi probleme cu stratul de sol de dedesubt” – a explicat pastorul.

Conform spuselor sale, finanţarea substanţială obţinută în vederea renovării complete a bisericii acoperea şi lucrările de consolidare ale turnului. În timpul lucrărilor de renovare, şarpanta a fost înlocuită, iar tencuiala a fost îndepărtată până la o înălţime de patru metri. În urma îndepărtării tencuielii, fisurile din peretele turnului au devenit clar vizibile. Prin urmare, experţii au recomandat ca turnul să fie susţinut prin construcţii de lemn atât din interior, cât şi din exterior în timpul lucrărilor de consolidare structurală. Preotul a mai relatat că pereţii turnului fuseseră consolidaţi din interior, iar consolidarea din exterior era planificată pentru ziua de miercuri.

„Muncitorii au pregătit materialele necesare în acest scop marţi, după care au plecat acasă după-masa târziu. Peste cel mult o oră, turnul s-a prăbuşit” – a explicat Zoltán Szilágyi situaţia.

El a infirmat efectuarea unor săpături sau lucrări de terasament în jurul zidului exterior al bisericii. A spus că s-au săpat şanţuri de investigare în interiorul bisericii, în vechiul sanctuar şi în navă, dar nu în partea turnului.

Conform spuselor preotului, în interior nu există semne că prăbuşirea turnului bisericii ar fi provocat deteriorarea pereţilor. Partea de turn s-a desprins practic complet de restul bisericii.

„Prăbuşirea turnului a dărâmat doar peretele de la intrarea principală, deoarece acesta era conectat structural de turn” – a explicat el.

Lucrările ample de renovare în valoare de aproximativ 10 milioane de lei la biserica-monument de categoria A din orăşelul sălăjean au fost întreprinse în cadrul programului de protecţie a monumentelor derulat de Ministerul Culturii din România. Intervenţiile, care au început în decembrie 2024, includ printre altele: consolidarea structurală a clădirii, restaurarea şarpantei şi a faţadelor, precum şi înlocuirea reţelei electrice. Conform planurilor, lucrările trebuiau finalizate până la sfârşitul anului 2027.

Miercuri, Ministerul Culturii a anunţat că a fost înfiinţat un comitet de criză la nivel ministerial, condus de secretarul de stat Koppány Ötvös. Din echipa respectivă – aflată în contact permanent cu preotul local şi cu profesioniştii responsabili de planificarea şi executarea lucrărilor – fac parte specialişti ai Institutului Naţional de Protecţie a Patrimoniului, ai comisiei naţionale şi ai comisiilor judeţene de specialitate.

Conform comunicatului ministerului, a fost lansată o anchetă cuprinzătoare la faţa locului, cu cooptarea autorităţilor competente, pentru a determina cauzele prăbuşirii turnului. Ancheta va investiga şi maniera de executare a lucrărilor de renovare. Comunicatul accentuează că se depun toate eforturile posibile pentru a asigura – ulterior încheierii anchetei – continuarea lucrărilor de restaurare şi salvarea acestui obiectiv secular de patrimoniu construit.

Aproape 46% din populaţia de aproximativ 6300 de locuitori ai localităţii Cehu Silvaniei sunt de naţionalitate maghiară, marea majoritate a acestora fiind calvinişti.