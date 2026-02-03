Péter Szijjártó: În Ungaria, politica patriotică s-a dovedit de succes chiar şi în perioada crizelor

Budapesta, marţi, 3 februarie 2026 (MTI) - În Ungaria, politica patriotică, care merge împotriva curentului dominant european, s-a dovedit de succes chiar şi în perioada crizelor; pe scurt, esenţa acesteia este respingerea războiului, a migraţiei şi a ideologiei de gen - a declarat, marţi, la Bangkok, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a afirmat, în cadrul unui eveniment organizat la Universitatea Camerei de Comerţ din Thailanda, că în prezent au loc schimbări uriaşe, se conturează o nouă ordine mondială în care importanţa securităţii şi a stabilităţii a crescut considerabil.

Acesta a arătat că, în ultimii aproximativ 15 ani, Europa a trecut dintr-o criză în alta, începând cu colapsul financiar, valul de migraţie ilegală, pandemia de coronavirus, iar apoi, în anul 2022, a izbucnit războiul din Ucraina.

Şeful diplomaţiei ungare a subliniat că un element comun al acestor crize este faptul că Uniunea Europeană nu a fost capabilă să ofere răspunsuri adecvate. Drept exemplu, a menţionat criza migraţiei când, în special Germania, în loc să protejeze securitatea continentului, a promovat mesajul „poate veni oricine”, ceea ce a dus la apariţia unor societăţi paralele şi la intensificarea ameninţării teroriste.

„În cazul Covid, actualul preşedinte al Comisiei Europene a comandat de la Pfizer prin mesaje SMS vaccinuri, care fie nu au ajuns deloc, fie au ajuns prea târziu în Europa. Iar în ceea ce priveşte războiul, Europa, în loc să izoleze conflictul, practic l-a globalizat” – a enumerat politicianul de la Budapesta.

„UE a fost incapabilă să gestioneze aceste patru crize deoarece conducerea de la Bruxelles a supraideologizat totul. (…) Iar dacă abordăm probleme practice pe baze ideologice, este evident că nu vom găsi soluţii” – a adăugat ministrul.

În intervenţia sa, Péter Szijjártó a explicat că Ungaria a ales, în schimb, o direcţie complet diferită. „Reprezentăm o strategie politică patriotică şi conservatoare, care merge împotriva curentului dominant european. Curentul dominant european este în prezent unul liberal agresiv, care pune între paranteze apartenenţa naţională, moştenirea, legătura cu religia şi reprezintă, în esenţă, o orientare internaţionalistă, globalistă şi liberală” – a explicat şeful diplomaţiei ungare.

„În schimb, Ungaria urmează o strategie politică în mod clar patriotică. Dacă ar fi să o rezum foarte pe scurt, aş spune: spunem nu războiului, spunem nu migraţiei şi spunem nu ideologiei de gen” – a continuat acesta.

Péter Szijjártó a mai amintit că Ungaria este singurul stat membru NATO şi UE care nu a livrat arme Ucrainei, nu a participat la finanţarea războiului şi a menţinut permanent deschise canalele de dialog cu Rusia.

Ministrul a mai menţionat că această politică patriotică s-a dovedit de succes în Ungaria chiar şi în toiul crizelor, fapt demonstrat de următoarele aspecte: astăzi lucrează cu un milion de persoane mai mult decât în urmă cu zece ani, iar în Ungaria, taxele pe muncă sunt cele mai scăzute din Europa.