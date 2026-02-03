Péter Szijjártó: Este evident cu a cui victorie se va încheia războiul din Ucraina

Budapesta, marţi, 3 februarie 2026 (MTI) - Este evident cu a cui victorie se va încheia războiul din Ucraina, motiv pentru care este complet inutil ca Bruxelles-ul să ardă miliarde de euro, întrucât nu face decât să prelungească vărsarea de sânge - a declarat, marţi, la Bangkok, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului remis de MAE ungar.

După întrevederea cu omologul său thailandez, şeful diplomaţiei ungare a afirmat că Thailanda este unul dintre principalii parteneri de cooperare ai Ungariei în regiunea Asiei de Sud-Est, iar între cele două ţări există o deplină concordanţă în cea mai importantă chestiune, întrucât atât Budapesta, cât şi Bangkokul susţin pacea.

Politicianul a arătat că este vizibil chiar şi din Thailanda că războiul din Ucraina nu poate avea o soluţie pe câmpul de luptă, ci doar la masa negocierilor, motiv pentru care părţile sprijină ferm eforturile de pace.

„Cu cât acest război durează mai mult, cu atât oamenii din Ucraina suferă mai mult, cu atât mai mulţi îşi pierd viaţa şi cu atât mai mult este distrusă Ucraina. De aceea, nu are niciun sens ca Uniunea Europeană să trimită noi fonduri sau arme în Ucraina”, a opinat ministrul.

„Prin aceste livrări de bani şi armament, Uniunea Europeană, practic, nu face decât să prelungească războiul. I-am spus colegului meu ministru de externe că la Bruxelles domneşte un fanatism războinic şi, în acest cadru, se doreşte direcţionarea banilor europenilor către Ucraina, însă noi, ungurii, nu vom permite acest lucru”, a continuat politicianul de la Budapesta.

Ministrul a adăugat că, în plus, este „evident” cu a cui victorie se va încheia războiul, astfel încât este complet inutil să fie arse miliarde de euro, întrucât acest lucru nu face decât să prelungească măcelul.