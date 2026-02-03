În Ungaria, în anul 2025, au fost returnate peste 3 miliarde de ambalaje de băuturi

Budapesta, marţi, 3 februarie 2026 (MTI) - În cadrul sistemului de returnare MOHU REpont, anul trecut, în Ungaria, populaţia a returnat peste 3 miliarde de ambalaje de băuturi (PET-uri, doze şi sticle), ceea ce reprezintă aproximativ 90% din ambalajele de băuturi introduse pe piaţă - se arată într-un comunicat al MOHU (Divizia de Gestionare a Deşeurilor a Grupului MOL), remis, marţi, agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, înainte de introducerea sistemului MOHU REpont, doar o mică parte a ambalajelor de băuturi era reciclată, majoritatea ajungând în containerele de deşeuri menajere sau, în cazuri mai grave, pe malurile cursurilor de apă. Datorită sistemului REpont, aceste ambalaje revin însă în circuitul economic şi sunt transformate din nou în ambalaje. Anul trecut, au apărut deja pe piaţă şi sticle realizate din materia primă obţinută prin intermediul automatelor REpont.

În comunicat se mai subliniază că în Ungaria, până în anul 2025, rata de returnare a crescut la 88,8 %, ceea ce indică o dezvoltare a sistemului mult mai rapidă decât se anticipase, având în vedere că Uniunea Europeană a stabilit pragul de 90 % pentru anul 2027.

Conform datelor, consumul de băuturi este cel mai ridicat, de regulă, în perioadele de caniculă din timpul verii sau cu ocazia marilor sărbători, iar cele mai multe ambalaje sunt returnate în staţiunile turistice, în capitală şi în marile oraşe. Un consumator a returnat, în medie, 23 de ambalaje într-o singură tranzacţie la automate, cu 5 mai multe faţă de media din 2024. Numărul mediu anual de ambalaje returnate pe cap de locuitor a crescut la 310, reprezentând o majorare semnificativă comparativ cu cele 101 din 2024.

De asemenea, în comunicat se mai arătat că, în anul 2025, numărul PET-urilor returnate a depăşit 1,5 miliarde, cel al ambalajelor metalice a ajuns la 1,3 miliarde, iar sticlele au totalizat peste 200 de milioane de bucăţi. Activitatea de returnare a fost cea mai intensă pe timpul verii, în special în lunile iulie şi august, în timp ce februarie s-a dovedit a fi cea mai calmă perioadă a anului. Numărul punctelor de returnare a crescut cu aproximativ 20%, astfel că, la nivel naţional, ambalajele pot fi returnate deja în aproximativ 5 200 de locuri.