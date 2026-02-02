Programul Hungary Helps şi Ungaria au primit, la Washington, distincţia oferită cu prilejul Summitului Internaţional pentru Libertatea Religioasă

Washington, luni, 2 februarie 2026 (MTI) – Programul Hungary Helps şi Ungaria au primit, duminică, la Washington, distincţia oferită cu prilejul Summitului Internaţional pentru Libertatea Religioasă, pentru activitatea exemplară desfăşurată în sprijinirea creştinilor persecutaţi şi a minorităţilor religioase.

Distincţia a fost preluată la Ambasada Ungariei din Washington, de către Tristan Azbej, secretar de stat în cadrul Ministerului Ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior responsabil pentru sprijinirea creştinilor persecutaţi şi pentru implementarea Programului Hungary Helps, în cadrul ceremoniei de deschidere a marii conferinţe internaţionale care începe luni.

În discursul său, secretarul de stat a atras atenţia că Statele Unite ale Americii sărbătoresc în acest an 250 de ani de la dobândirea libertăţii şi a adăugat că maghiarii au învăţat, de-a lungul istoriei lor, ce înseamnă lupta pentru libertate şi pentru libertatea religioasă. Aşa a fost şi în secolul al XX-lea, când au trăit experienţa ambelor dictaturi totalitare: nazismul şi comunismul – a amintit politicianul.

Acesta a subliniat că abordarea fundamentală a Programului Hungary Helps, care lucrează pentru sprijinirea creştinilor persecutaţi şi a altor comunităţi religioase, este să obţină rezultate prin construirea de relaţii interumane.

Tristan Azbej a declarat pentru agenţia ungară de presă MTI, referindu-se la planurile programului pentru acest an, că în 2026, cu sprijin maghiar, vor fi renovate şcoli şi biserici în Siria, vor fi sprijiniţi copii în Pakistan, în Irak ar putea fi reconstruită, între altele, o biserică, iar în Nigeria va fi oferit sprijin în domeniul sănătăţii.

David Trimble, preşedintele Institutului pentru Libertate Religioasă, la înmânarea premiului, a subliniat că activitatea Ungariei este demnă de apreciere şi pentru faptul că ajutorul ajunge direct la comunităţile aflate în nevoie.

La Summitul Internaţional pentru Libertatea Religioasă sunt aşteptaţi, începând de luni, la Washington, aproximativ 1 800–2 000 de participanţi.

La ceremonia de deschidere organizată la ambasada Ungariei au fost prezenţi circa 200 de invitaţi, printre care reprezentanţi ai guvernului Statelor Unite, mai mulţi politicieni europeni, precum şi lideri religioşi din Nigeria şi Siria.