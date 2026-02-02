Péter Szijjártó: Ungaria a atacat la Curtea Europeană de Justiţie regulamentul REPowerEU

Budapesta, luni, 2 februarie 2026 (MTI) – Ungaria a atacat la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene regulamentul REPowerEU de la Bruxelles care interzice importurile de energie din Rusia, însă, pentru ducerea la bun sfârşit a procesului partidele de guvernământ trebuie să câştige alegerile – a declarat, luni, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a relatat că a fost publicată oficial decizia prin care se interzice statelor membre ale Uniunii Europene achiziţionarea de ţiţei şi gaze naturale din Rusia.

„Doresc să fie clar că din perspectiva Ungariei există doar soluţii mai scumpe şi mai puţin fiabile. Fără ţiţeiul şi gazele naturale ruseşti nu poate fi garantată securitatea aprovizionării energetice a ţării şi nici menţinerea rezultatelor reducerii costurilor la utilităţi”, a subliniat şeful diplomaţiei ungare.

Ulterior, a anunţat că Guvernul ungar a depus acţiunea la Curtea Europeană de Justiţie, solicitând anularea măsurii.

Péter Szijjártó a explicat că, în cererea depusă, Ungaria invocă trei argumente importante. În primul rând, faptul că Bruxelles-ul nu avea dreptul să adopte o asemenea decizie, deoarece interzicerea importului de resurse energetice poate fi posibilă doar prin sancţiuni, ceea ce ar necesita o decizie unanimă.

Al doilea argument este că Uniunea Europeană nu are competenţă pentru a lua o astfel de măsură, întrucât tratatele de bază prevăd clar că fiecare stat membru decide singur de la cine şi ce tip de resurse energetice achiziţionează.

„În al treilea rând, Uniunea Europeană are o regulă numită «principiul solidarităţii energetice». Aceasta înseamnă, în esenţă, că securitatea aprovizionării energetice a ţărilor UE trebuie să fie garantată. Este evident că această decizie de la Bruxelles încalcă acest principiu, cel puţin în cazul Ungariei”, a subliniat ministrul.

Acesta a apreciat că procesul va dura probabil de la un an şi nouă luni, la doi ani. „Prin urmare, acest proces trebuie dus până la capăt. Pentru a-l duce însă până la capăt, trebuie să câştigăm alegerile, deoarece se vede că de cealaltă parte se aliniază acei experţi din lumea energetică internaţională care au făcut lobby şi anterior pentru a nu mai cumpăra resurse energetice ieftine din Rusia, ci pentru a le achiziţiona mai scump de la companii occidentale”, a explicat politicianul.

„Aşadar, este evident că, dacă opoziţia ar câştiga alegerile, acest proces nu va fi dus până la capăt, iar atunci ar urma o creştere de trei ori a costurilor la utilităţi. Propun să nu încercăm acest lucru”, a concluzionat ministrul.