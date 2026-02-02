Guvernul Ungariei a lansat un apel de proiecte pentru înfiinţarea de creşe la locul de muncă

Budapesta, luni, 2 februarie 2026 (MTI) – Începând de luni, pot fi depuse din nou cereri pentru înfiinţarea de creşe la locul de muncă – a anunţat, luni, în emisiunea matinală "Mokka" a postului comercial de televiziune TV2, Zsófia Koncz, secretar de stat pentru familii în cadrul Ministerului Culturii şi Inovaţiei.

Zsófia Koncz a declarat că apelul de proiecte pentru creşe la locul de muncă a fost lansat în anul 2025, iar în prezent pot fi depuse cereri pentru suma rămasă de 337 de milioane de forinţi (885 500 euro) din bugetul total de 1,3 miliarde de forinţi (3,41 milioane euro), destinată celor patru regiuni cel mai puţin dezvoltate.

Aceasta a adăugat că prin acest program poate fi dublat numărul creşelor la locul de muncă, care funcţionau anterior cu 302 locuri. Până în prezent, solicitanţii au obţinut finanţare pentru 240 de locuri, iar prin noul apel numărul locurilor disponibile poate creşte în continuare.

Zsófia Koncz a subliniat totodată că, faţă de anul 2010, Guvernul ungar a majorat la nivel naţional numărul locurilor în creşe de la 32 500 la 71 000, iar numărul localităţilor cu creşe a crescut de la 326 la 1 260. „Acest lucru este foarte important, deoarece am creat un milion de locuri noi de muncă, foarte multe mame cu copii mici s-au întors la muncă, iar noi trebuie să le sprijinim aici”, a afirmat politiciana.