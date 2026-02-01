Episcop din Transilvania: Reformaţii din Transilvania iau în considerare retragerea din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate

Budapesta, duminică, 1 februarie 2026 (MTI) - Eparhia Reformată din Ardeal ia în calcul posibilitatea de a se retrage din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate sau de a-şi suspenda calitatea de membru - a declarat, sâmbătă, Vilmos Kolumbán, episcopul Eparhiei, la canalul de ştiri M1 al postului public de televiziune din Ungaria.

Episcopul a vorbit la Pécs, cu prilejul anului comemorativ, proclamat cu ocazia aniversării a 450 de ani a Sinodului de la Hercegszőlős, despre faptul că documentele Adunării generale a Comunităţii Mondiale a Bisericilor Reformate promovează poziţii teologice cu care nu se pot identifica, motiv pentru care solicită revizuirea acestora.

„Trebuie să transmitem şi să reprezentăm o poziţie clară, biblică. O poziţie care, în ultimii 450 de ani, a păstrat identitatea reformată şi a conservat cultura pe care a reprezentat-o reformaţia maghiară în Bazinul Carpatic”- a explicat episcopul la Pécs, cu prilejul anului comemorativ proclamat cu ocazia celei de-a 450-a aniversări a Sinodului de la Hercegszőlős.

„Tocmai de aceea suntem interesaţi de comunicate care să întărească identitatea şi conştiinţa reformată şi reprezentăm o poziţie teologică ce susţine modelul tradiţional de familie, în sens biblic şi confesional, precum şi o viziune asupra vieţii şi o atitudine de apropiere şi atenţie faţă de realitatea cotidiană”, a adăugat Vilmos Kolumbán.