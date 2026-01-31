Politolog din Cluj Napoca: un succes colateral al luptei pentru autonomie este legitimarea conceptului de Ţinut Secuiesc în gândirea publică românească

Oradea/Cluj-Napoca, sâmbătă, 31 ianuarie 2026 (MTI) – Deşi lupta pentru autonomia maghiarilor din Transilvania nu şi-a atins obiectivul, aceasta are mai multe "succese colaterale", unul dintre ele fiind legitimarea conceptului de Ţinut Secuiesc, care a intrat în gândirea publică românească tocmai prin negarea constantă din partea mediului politic românesc – a declarat vineri, la Oradea, politologul şi profesorul universitar Miklós Bakk.

Miklós Bakk, cadru didactic universitar şi membru fondator al asociaţiei transilvaniste TEUS, a participat la forumul pe tema autonomiei organizat de Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT). În cadrul mesei rotunde intitulate „Şansele demersurilor de autonomie într-o lume în schimbare”, acesta a trecut în revistă succesele şi eşecurile de până acum ale luptei pentru autonomie. A subliniat că şi eşecurile au fost utile, întrucât au trasat un „traseu de învăţare”.

Printre „succesele colaterale”, el a menţionat acceptarea drapelului secuiesc ca simbol comunitar, precum şi legitimarea conceptului de Ţinut Secuiesc.

Tot ca succes colateral a apreciat şi faptul că tema regională a fost ridicată la nivelul iniţiativelor cetăţeneşti europene, chiar dacă şansele de adoptare sunt reduse. În opinia sa, chiar dacă demersurile de până acum nu au avut succes, prin acestea „s-a reuşit menţinerea status quo-ului teritorial”. „Pentru că, deşi nu dispunem de autonomie, în sistemul nostru administrativ-teritorial există acele bastioane – mă refer în primul rând la judeţele secuieşti – a căror pierdere ar fi extrem de dureroasă şi ar avea consecinţe istorice negative”, a formulat Miklós Bakk.

Acesta a apreciat că susţinătorii autonomiei au ajuns la un punct de cotitură: odată cu transformarea ordinii mondiale se pune întrebarea ce se va întâmpla cu drepturile minorităţilor. „Demersul nostru este prins într-o coeziune dintre o logică imperială şi una de stat naţional, iar, în realitate, niciuna dintre aceste logici nu poate oferi un sprijin maxim”, a arătat profesorul.

În pofida acestui fapt, demersurile de autonomie trebuie menţinute – a explicat carul universitar –, deoarece continuitatea este importantă, însă sunt necesari şi paşi noi: este nevoie de regândirea instrumentarului mişcării, iar dialogul româno-maghiar trebuie, în opinia sa, reînnoit.

Moderatorul discuţiei, Jenő Mátis, vicepreşedinte al CNMT, a căutat un răspuns la întrebarea care este, în prezent, şansa adoptării proiectelor de autonomie.

Deputatul Zoltán Zakariás, preşedintele Alianţei Maghiare din Transilvania (AMT), a arătat că aspectul esenţial este măsura în care reprezentanţii mişcării pentru autonomie reuşesc să menţină această temă în discursul public. Potrivit politicianului, s-a impus o logică greşită, conform căreia, dacă în 35 de ani nu s-a înregistrat niciun progres, subiectul nu mai merită abordat.

„Noi susţinem exact contrariul”, a explicat parlamentarul, amintind că, în octombrie anul trecut, Consiliul Naţional al AMT a decis să iniţieze redepunerea Statutului de autonomie al Ţinutului Secuiesc în Parlamentul României, precum şi depunerea proiectelor de autonomie culturală.

Totodată – a precizat Zoltán Zakariás – s-a luat decizia ca proiectele de autonomie teritorială şi cele de autonomie culturală să fie înaintate separat, pentru a nu „slăbi” şansele de adoptare ale fiecăruia. În cazul acestora din urmă, s-a mizat şi pe sprijinul celorlalte minorităţi naţionale din România, însă, din cauza numărului lor redus şi a integrării excesive în societatea românească, acestea nu au manifestat disponibilitate – a explicat Zakariás.

Balázs Izsák, inginer, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), a declarat că este necesară analiza celor cinci avize negative emise până acum şi confruntarea opiniei publice româneşti cu aceste concluzii înainte de emiterea unuia nou. Preşedintele CNS a detaliat şi respingerea iniţiativei cetăţeneşti europene privind regiunile naţionale, subliniind că apărarea drepturilor comunitare este o luptă permanentă.

Politologul Zsolt Szilágyi, vicepreşedinte al Alianţei Libere Europene şi şef al cabinetului pentru politică externă şi naţională al AMT, a subliniat că autodeterminarea, autoguvernarea şi autonomia sunt idei legitime în Transilvania, indiferent dacă sunt susţinute sau nu de guvernele de la Bucureşti sau Budapesta.

Continuarea luptei pentru autonomie înseamnă asumarea moştenirii lui Kós Károly, actuale încă de la Trianon încoace – a accentuat politlogul. În opinia sa, tensiunile nu sunt generate de formularea cererii de autonomie, ci de refuzul Guvernului român de a purta un dialog pe această temă. Acesta a arătat că susţinerea reală a autonomiei ar putea fi măsurată prin organizarea unui referendum pe acest subiect.

În cadrul forumului a avut loc şi o masă rotundă intitulată „Spaţiu de manevră şi posibilităţi”, după care a fost decernat Premiul Kós Károly al CNMT. Distincţia acordată pentru reprezentarea consecventă a maghiarilor din Transilvania şi a ideii de autodeterminare le-a revenit, în acest an, lui György Csóti, Ádám Katona şi József Komlóssy.