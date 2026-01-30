Viktor Orbán: Una dintre mizele alegerilor parlamentare din aprilie este menţinerea reducerii cheltuielilor la utilităţi (Partea a 2-a)

Premierul ungar a explicat: cu ocazia celei mai recente reuniuni a Consiliului European, organizate la Bruxelles, a primit un document care menţiona nu numai sume de bani, ci şi faptul că se doreşte admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană deja în anul 2027. Motivul este voinţa de a aloca fonduri acestei ţări deja din bugetul UE pe următoarea perioadă de şapte ani, care începe în 2028. Banii vor fi luaţi de la locuitorii Europei Centrale - a avertizat el.

Şeful statului maghiar a accentuat că aderarea Ucrainei la UE ar însemna război şi că banii europenilor ar fi trimişi în Ucraina. Acesta este numele bătăliei care se dă la Bruxelles, iar această bătălie trebuie câştigată. A adăugat că este un meci dificil, dar poate fi câştigat. Desigur, mai întâi forţele guvernamentale maghiare trebuie să câştige acasă în aprilie, ca ulterior să poată câştiga la Bruxelles.

Prim-ministrul ungar a precizat că ucrainenii nu pot apăra Europa de Rusia. Ucrainenii nu fortifică Europa, ci o slăbesc şi ne târăsc pe noi, europenii, într-un război. Banii pe care eurocraţii vor să-i dea Ucrainei, ar trebui cheltuiţi pentru dezvoltarea forţelor armate şi echipamentelor militare ale ţărilor europene. El a adăugat: linia noastră de apărare împotriva Rusiei – cea a europenilor – nu este graniţa ucraineano-rusă, ci limita NATO, frontierele ţărilor membre. Trebuie să menţinem Ucraina într-o stare intermediară: de preferinţă nu pe picior de război şi să o ajutăm prin acorduri – a spus el.

În concluzie, Viktor Orbán a semnalat că atunci va fi Europa în siguranţă, când va avea suficientă forţă militară pentru a se apăra împotriva oricărui atac. Astăzi situaţia este diferită; deci capacităţile de apărare trebuie dezvoltate; iar, pe de altă parte, trebuie încheiat cu ruşii un acord referitor la Ucraina, care să ne ofere – nouă, europenilor – un fel de zonă de securitate. Această situaţie ar însemna că Rusia nu va avea dreptul de a staţiona militari pe teritoriul dat. Însă chestiunea respectivă face obiectul tratativelor; care de bine, de rău, se duc în prezent; sau, mai precis: guvernul maghiar speră că vor avea loc în viitorul apropiat – a precizat el.

În ceea ce priveşte faptul că Ungaria ar trebui să contribuie cu 5652,9 miliarde de forinţi (14,8 miliarde de euro) la finanţarea Ucrainei – însemnând 1,4 milioane de forinţi (aproape 3700 de euro) pe gospodărie -, prim-ministrul maghiar a spus că aceste cifre sunt întotdeauna subestimări; deoarece eurocraţii de la Bruxelles cer întotdeauna o anumită sumă, iar ulterior reiese că aceasta nu este niciodată suficientă. „Dacă deschizi odată poarta respectivă, nu o mai poţi închide” – a adăugat.

Cealaltă opţiune este ca Bruxelles-ul să contracteze un împrumut – cel mai recent fiind de 90 de miliarde de euro – de pe pieţele financiare, „de la bancheri”; iar ulterior, să împrumute aceşti bani Kievului – a punctat şeful guvernului. În formularea sa „Şi un copil ştie: Kievul nu va putea rambursa nici măcar un ban în următoarele câteva sute de ani”. Prin urmare, când aceste credite vor ajunge la termen, noi, deci copiii şi nepoţii noştri, le vom rambursa bancherilor.

Pe de o parte, Uniunea colectează tribut din partea statelor membre; iar, pe de altă parte ruinează viitorul copiilor şi nepoţilor noştri – a conchis Viktor Orbán, explicând de ce Ungaria, Cehia şi Slovacia nu s-au alăturat statelor dispuse de a contracta acest credit de 90 de miliarde de euro.