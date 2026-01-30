Viktor Orbán: Una dintre mizele alegerilor parlamentare din aprilie este menţinerea reducerii cheltuielilor la utilităţi (Partea 1)

Budapesta, vineri, 30 ianuarie 2026 (MTI) - Una dintre mizele alegerilor parlamentare din aprilie este dacă reducerea cheltuielilor la utilităţi va fi menţinută sau nu - a declarat prim-ministrul vineri dimineaţa, în cadrul emisiunii "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth.

Viktor Orbán a afirmat: dacă va exista un guvern naţional, reducerile vor rămâne, dar dacă nu va exista un guvern naţional, ci unul bruxellez, atunci acestea vor fi anulate.

El a adăugat: nu se va anula doar blocajul preţurilor introdus din cauza vremii extrem de reci, ci toată reducerea, în bloc. Aceasta pentru că la Bruxelles se dezbate în prezent interzicerea statelor membre să cumpere petrol şi gaze ruseşti. Reducerea preţurilor la utilităţi se bazează pe energia rusă mai ieftină, dacă aceasta nu va mai fi, atunci nu va exista nici reducerea preţurilor la utilităţi – a subliniat el.

Dacă cineva spune – aşa cum spun specialiştii în politica energetică ai partidului Tisza – că trebuie să renunţăm la gazul şi petrolul rusesc, atunci spune şi că s-a terminat cu reducerea preţurilor la utilităţi. Întregul sistem va fi dat peste cap, iar pentru familii va începe o perioadă de adaptare, „încercând să-şi dea seama cum naiba vor plăti facturile de două sau trei ori mai mari din veniturile lor care, evident, nu pot creşte în acelaşi ritm” – a declarat premierul, subliniind că o ameninţare serioasă bate la uşile oamenilor.

În ceea ce priveşte blocajul din ianuarie al preţurilor la utilităţi, el a afirmat că sute de mii de familii ar fi ajuns în insolvenţă dacă în Ungaria nu ar fi existat deloc reducerea preţurilor la utilităţi. Dacă blocajul preţurilor la utilităţi din ianuarie nu ar fi fost introdusă, facturile la utilităţi ale familiilor ar fi crescut cu 30% sau mai mult. El a subliniat că, în Europa Centrală, polonezii şi cehii plătesc de două până la trei ori mai mult pentru energie decât ungurii, iar unii plătesc chiar de patru ori mai mult, fără a mai menţiona austriecii şi germanii.

Viktor Orbán a subliniat că, pentru a continua reducerea costurilor utilităţilor, a trebuit să poarte trei „negocieri serioase şi dificile”: a trebuit să-l convingă pe preşedintele american, care era pentru decuplarea de la sursele ruseşti pentru ca Ungaria să continue să cumpere energie din Rusia; a trebuit să convină cu preşedintele rus despre respectarea termenilor contractului de furnizare, în ciuda daunelor cauzate de ucraineni; apoi a trebuit să ajungă la un acord cu preşedintele turc privind garantarea securităţii traseului care ocoleşte Rusia.

Aceste trei acorduri constituie o bază solidă pentru reducerea cheltuielilor la utilităţi în Ungaria – a declarat prim-ministrul, subliniind că decizia UE privind decuplarea de la energia rusă până în 2027 „trebuie anulată”. Avem un an şi jumătate la dispoziţie pentru a schimba sau „a ocoli cumva” decizia UE, altfel „gospodăriile vor fi date peste cap”.

Prim-ministrul a afirmat: prin faptul că nu permite ruşilor să furnizeze gaz ieftin Ungariei, Bruxelles ajută Ucraina. El a subliniat: Uniunea Europeană nu ar avea dreptul să impună o astfel de interdicţie. „Deci Bruxellesul colaborează cu Kievul în această privinţă” – a remarcat el.

El a adăugat: tratatul de fondare a Uniunii Europene stipulează clar că fiecare stat membru are dreptul să decidă ce fel de energie vrea să cumpere, care va fi tipul energiei şi de unde o va obţine. Bruxellesul nu are niciun cuvânt de spus în această privinţă. Dacă vrea să intervină, o poate face prin intermediul aşa-numitului sistem de sancţiuni, dar pentru impunerea sancţiunilor este necesară o decizie unanimă. Acum, Bruxelles-ul a venit cu ideea – referindu-se din nou la Kiev – că acest regulament nu este o sancţiune, ci o măsură de politică comercială, care nu necesită unanimitate, astfel opoziţia Ungariei şi Slovaciei poate fi evitată. Totuşi, este destul de evident că conţinutul acestei decizii este o sancţiune – a spus premierul.

În opinia lui Viktor Orbán, această combinaţie între Kiev şi Bruxelles dă de înţeles că ambele vor un guvern în Ungaria care „se supune atât Kievului, cât şi Bruxelles-ului”, un guvern care nu se opune.

Astăzi, Bruxelles şi Kiev nu sunt interesate doar de sabotarea, subminarea şi paralizarea politicii energetice ungare, ei au şi un plan comun mult mai amplu: să aibă în sfârşit un guvern favorabil Ucrainei şi Bruxelles-ului în Ungaria. Aceasta este miza alegerilor din aprilie – a spus Viktor Orbán.

(va urma)