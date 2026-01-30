Războiul a afectat negativ, în întreaga Europă, disponibilitatea cuplurilor de a avea copiii

Budapesta, vineri, 30 ianuarie 2026 (MTI) - În Ungaria, deşi numărul femeilor de vârstă fertilă este redus, politicile favorabile familiilor - implementate în ultimii 15 ani - au avut un impact pozitiv asupra disponibilităţii cuplurilor de a avea copii. Prin urmare, numărul naşterilor a arătat o tendinţă ascendentă până la izbucnirea războiului din Ucraina. Însă conflictul armat a provocat incertitudine în întreaga Europă, ceea ce a diminuat disponibilitatea cuplurilor de a avea copiii şi în Ungaria - explică analiza elaborată de Institutul Kopp Mária pentru Natalitate şi Familii (KINCS), ale cărei detalii au fost comunicate vineri agenţiei maghiare de presă MTI.

Conform analizei, datele preliminare arată că în anul 2025 s-au născut 72000 de copii în Ungaria; cu 7,1% mai puţini decât în anul 2024, deşi scăderea raportată la 1000 de femei de vârstă fertilă (cuprinsă între 15 şi 49 de ani) a fost mai mică: de 5,2%.

În ţările Grupului V4 şi în statele baltice, care din punct de vedere geografic se află mai aproape de teatrul de război, institutele naţionale de statistică au măsurat o scădere mai mare în comparaţie cu cea din Ungaria: de aproximativ 9%.

Diminuarea numărului de naşteri în Ungaria a fost de cca. 50% din cea înregistrată în alte ţări est-europene, situate în apropierea zonei de conflict, cum ar fi România, unde scăderea a fost de 20% de la izbucnirea războiului şi Letonia, unde a fost de 19%.

Institutul a accentuat faptul că posibilitatea escaladării războiului şi proximitatea acestuia influenţează în mare măsură disponibilitatea de a avea copii, dar în cazul Ungariei trebuie luat în considerare şi un alt factor important: scăderea semnificativă a numărului femeilor de vârstă fertilă.

„Niciodată în istoria ţării noastre, numărul femeilor de vârstă fertilă nu a fost atât de scăzut ca în zilele noastre; iar acest fapt exercită un impact puternic asupra numărului de naşteri, căci mult mai puţine femei ar trebui să nască mult mai mulţi copii în vederea naşterii mai multor bebeluşi” – au adăugat ei.

Autorii analizei au arătat: chiar şi în pofida scăderii înregistrate – în anul 2025 -, numărul naşterilor din Ungaria a fost mai ridicat decât în alte ţări din regiune deşi disponibilitatea de a avea copiii, manifestată de femeile provenite din familiile de imigranţi, nu a contribuit la această evoluţie.

În formularea comunicatului, „faptul că, pe fundalul augmentării politicilor de sprijinire a familiilor, în 2025, s-au înregistrat mai multe căsătorii şi mai multe sarcini decât în anul precedent, ne dă motive de speranţă şi sugerează chiar o inversare a tendinţei în ceea ce priveşte numărul probabil al naşterilor din anul 2026”.

Au mai arătat că scăderea natalităţii în ţările Uniunii Europeane s-a produs în pofida situaţiei în care „astăzi, pe teritoriul UE, unul din patru nou-născuţi este copilul unei mame provenite dintr-o familie de imigranţi”.

„În Ungaria, imigrarea din exterior nu afectează numărul naşterilor; adică, impactul migraţiei nu se simte. În schimb, rata fertilităţii este mai ridicată decât în alte ţări (în Ungaria, femeile având în medie 1,31 copii în anul 2025); în timp ce în străinătate, femeile nasc doar 1-1,2 copii (media comunitară fiind estimată la 1,27 de copii pentru anul 2025), iar rata fertilităţii depăşeşte cifra doi în cazul mamelor imigrante” – se arată în analiză.