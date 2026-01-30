Războiul a afectat negativ, în întreaga Europă, disponibilitatea cuplurilor de a avea copiii

Conform analizei, datele preliminare arată că în anul 2025 s-au născut 72000 de copii în Ungaria; cu 7,1% mai puţini decât în anul 2024, deşi scăderea raportată la 1000 de femei de vârstă fertilă (cuprinsă între 15 şi 49 de ani) a fost mai mică: de 5,2%.
În ţările Grupului V4 şi în statele baltice, care din punct de vedere geografic se află mai aproape de teatrul de război, institutele naţionale de statistică au măsurat o scădere mai mare în comparaţie cu cea din Ungaria: de aproximativ 9%.
Diminuarea numărului de naşteri în Ungaria a fost de cca. 50% din cea înregistrată în alte ţări est-europene, situate în apropierea zonei de conflict, cum ar fi România, unde scăderea a fost de 20% de la izbucnirea războiului şi Letonia, unde a fost de 19%.
Institutul a accentuat faptul că posibilitatea escaladării războiului şi proximitatea acestuia influenţează în mare măsură disponibilitatea de a avea copii, dar în cazul Ungariei trebuie luat în considerare şi un alt factor important: scăderea semnificativă a numărului femeilor de vârstă fertilă.
„Niciodată în istoria ţării noastre, numărul femeilor de vârstă fertilă nu a fost atât de scăzut ca în zilele noastre; iar acest fapt exercită un impact puternic asupra numărului de naşteri, căci mult mai puţine femei ar trebui să nască mult mai mulţi copii în vederea naşterii mai multor bebeluşi” – au adăugat ei.
Autorii analizei au arătat: chiar şi în pofida scăderii înregistrate – în anul 2025 -, numărul naşterilor din Ungaria a fost mai ridicat decât în alte ţări din regiune deşi disponibilitatea de a avea copiii, manifestată de femeile provenite din familiile de imigranţi, nu a contribuit la această evoluţie.
În formularea comunicatului, „faptul că, pe fundalul augmentării politicilor de sprijinire a familiilor, în 2025, s-au înregistrat mai multe căsătorii şi mai multe sarcini decât în anul precedent, ne dă motive de speranţă şi sugerează chiar o inversare a tendinţei în ceea ce priveşte numărul probabil al naşterilor din anul 2026”.
Au mai arătat că scăderea natalităţii în ţările Uniunii Europeane s-a produs în pofida situaţiei în care „astăzi, pe teritoriul UE, unul din patru nou-născuţi este copilul unei mame provenite dintr-o familie de imigranţi”.
„În Ungaria, imigrarea din exterior nu afectează numărul naşterilor; adică, impactul migraţiei nu se simte. În schimb, rata fertilităţii este mai ridicată decât în alte ţări (în Ungaria, femeile având în medie 1,31 copii în anul 2025); în timp ce în străinătate, femeile nasc doar 1-1,2 copii (media comunitară fiind estimată la 1,27 de copii pentru anul 2025), iar rata fertilităţii depăşeşte cifra doi în cazul mamelor imigrante” – se arată în analiză.